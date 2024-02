Medien: Schalke-Bosse lehnen Rücktritt ab

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Axel Hefer (l.) und Matthias Tillmann sind beim FC Schalke 04 heftig umstritten

Beim FC Schalke 04 hat das Ringen um die Macht hinter den Kulissen zuletzt sogar die sportlichen Sorgen aus den Schlagzeilen verdrängt. Die aktuelle Führungsetage des Zweitligisten ist allerdings offenbar (noch) nicht bereit, dem Willen der Opposition nach einem Personalwechsel nachzukommen.

Laut "kicker" denken Aufsichtsratschef Axel Hefer, der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann sowie seine für die Finanzen zuständige Kollegin Christina Rühl-Hamers derzeit nicht an einen Rücktritt.

Eine Abwahl ist wegen der Vereinsstatuten ebenfalls nicht möglich. Teilweise haben die umstrittenen Schalker Verantwortlichen zudem langfristige Verträge bis 2027 im Rücken.

Auf der Kritikerseite hofft man demnach dennoch weiter auf personelle Bewegung an der Vereinsspitze. Auch vor diesem Hintergrund ist offenbar die Tatsache zu werten, dass sich die Gruppierung zuletzt an die Öffentlichkeit wagte.

Ex-Trainer Peter Neururer gab mehrere kritische Interviews. Auch Sponsor Thomas Hagedorn von der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Gütersloh, meldete sich mit scharfer Kritik und der Forderung nach personellen Konsequenzen zu Wort.

FC Schalke 04: Auch Clemens Tönnies fordert Konsequenzen

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies ist ebenfalls Teil der Gruppe, die sich selbst explizit nicht als Opposition sieht.

Er werde "kein offizielles Amt mehr auf Schalke bekleiden", stellte der Milliardär aus Rheda-Wiedenbrück zwar in einem Interview mit der "Funke-Mediengruppe" klar, bot aber gleichzeitig "Rat und Tat" an, "wenn der Vorstand und Aufsichtsrat erkannt haben, dass ein Kurswechsel her muss".

Aus seiner Abneigung gegen das derzeitige Führungspersonal macht Tönnies keinen Hehl: "Es braucht Veränderungen. Die Gremien und Ämter müssen mit Experten aus Wirtschaft und Sport mit einem breiten Netzwerk besetzt werden. So kann es nicht weitergehen. Die katastrophale Entwicklung der vergangenen drei Jahre treibt doch jedem Schalker Tränen in die Augen."