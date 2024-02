Von wegen Soforthilfe! Darum bleibt Ekitike nur die Bank

IMAGO/Laci Perenyi

Hugo Ekitike klagte über muskuläre Probleme

Hugo Ekitikes Zeit bei Eintracht Frankfurt ist begrenzt, wurde der Youngster doch zunächst nur bis zum Saisonende im Sommer von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Statt einer Soforthilfe wird der 21-Jährige für den Bundesligisten aber vorerst zum Sorgenfall.

Ein Startelf-Einsatz des hochveranlagten Leihspielers von PSG ist am kommenden Samstagnachmittag gegen den VfL Bochum (ab 15:30 Uhr) laut "Bild" weiterhin ausgeschlossen. Zu schlecht sollen die Fitness- und Kraftwerte Ekitikes auch weiterhin sein.

Schon bei seiner Bundesliga-Premiere am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln reichte es bei dem Angreifer nur für einen Kurzeinsatz. Und dann fiel nur drei Minuten nach seiner Hereinnahme auch noch das entscheidende 0:2 aus Frankfurter Sicht.

Dass Ekitike gegen den VfL Bochum am Samstag länger als eine Viertelstunde ran darf, scheint nach derzeitigem Stand ausgeschlossen. Am Dienstag hat er laut dem Zeitungsbericht einen letzten Fitnesstest absolviert, der das klare Ergebnis hervorgebracht haben soll: Der Franzose ist schlichtweg nicht in der körperlichen Verfassung, ein Bundesliga-Spiel von Beginn an zu bestreiten.

Eintracht-Startelf frühestens in zwei Wochen?

Sein großer Fitnessrückstand resultiert aus der zurückliegenden Hinrunde, in der der Mittelstürmer bei Paris Saint-Germain überhaupt keine sportliche Rolle spielte. Er kam lediglich ein einziges Mal als Einwechselspieler zum Einsatz, fand ansonsten in der Ligue 1 überhaupt nicht statt. In der Vorsaison hatte es Ekitike noch auf 25 Ligue-1-Einsätze (drei Tore) für PSG gebracht.

Laut "Bild" soll der Winter-Neuzugang nach dem Köln-Spiel sogar deutliche Reaktionen gezeigt haben, er klagte wohl über muskuläre Probleme. Und das, obwohl er gerade einmal 15 Minuten lang mitwirkte. Wie es heißt, ist Ekitike in frühestens zwei Wochen ein ernsthafter Startelf-Kandidat für Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller.