FC Bayern nimmt Änderung am Champions-League-Kader vor

IMAGO/Ulmer

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Lazio Rom

Bevor der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom trifft, hat der deutsche Rekordmeister Änderungen am Kader für die Königsklasse vorgenommen.

Mit Eric Dier, Sacha Boey und Bryan Zaragoza hat der FC Bayern alle drei Winter-Neuzugänge für die Champions League nachnominiert. Das geht aus einer Kaderliste auf der UEFA-Homepage hervor.

Damit haben die Münchner das Kontingent voll ausgeschöpft, mehr Nachnominierungen sind nicht erlaubt. Bis zum 02. Februar hatten die Klubs Zeit, ihre Kader anzupassen.

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Das Hinspiel findet am 14. Februar in Italien statt. Die Münchner empfangen Lazio am 05. März.

Der Champions-League-Kader des FC Bayern:

Tor: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Daniel Peretz, Leon Markert*, Tom Hülsmann*, Max Schmitt*

Abwehr: Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier, Bouna Sarr, Raphael Guerreiro, Tarek Buchmann, Noussair Mazraoui

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Jamal Musiala, Luca Denk*, Aleksandar Pavlovic*

Sturm: Serge Gnabry, Harry Kane, Kingsley Coman, Bryan Zaragoza, Thomas Müller, Mathys Tel

*B-Liste: Jeder Verein kann während der Spielzeit eine unbegrenzte Zahl von Spielern auf Liste B eintragen. Ein Spieler kann auf Liste B eingetragen werden, wenn er am oder nach dem 1. Januar 2002 geboren wurde und seit seinem 15. Geburtstag während zwei aufeinander folgenden Jahren ununterbrochen bzw. während insgesamt drei aufeinander folgenden Jahren mit einer Unterbrechung von maximal einem Jahr für eine Ausleihe an einen Verein desselben Verbands für den betreffenden Verein spielberechtigt war. 16-jährige Spieler können auf Liste B eingetragen werden, wenn sie in den beiden vorangegangenen Jahren ununterbrochen für den betreffenden Verein spielberechtigt waren.