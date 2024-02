Schalke-Boss kontert heftige Tönnies-Attacke

IMAGO/Revierfoto

Axel Hefer ist Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 tobt hinter den Kulissen ein Machtkampf, in den auch der langjährige Klub-Patron Clemens Tönnies verstrickt ist. Gegen die scharfe öffentliche Kritik des früheren Aufsichtsratschef setzt sich nun sein Nachfolger Axel Hefer zur Wehr.

"In meinen Gesprächen mit Clemens Tönnies, zuletzt im Rahmen eines Sponsorentreffens im Dezember 2023, ging es von seiner Seite nicht um konkrete Vorschläge zur Zusammenarbeit oder mögliche Netzwerke zur Unterstützung", heißt es in einem Statement des aktuellen S04-Bosses, aus dem die "WAZ" zitiert. "Sein zentrales Thema war stattdessen, dass wir deutlich mehr Geld in den Sport investieren sollten. Dass das aufgrund der hohen Schulden, die in wesentlichen Teilen vor 2020 gemacht wurden, gar nicht möglich ist, wird dabei gerne unterschlagen."

Hefer führte aus: "Allein die Zinslast betrug zuletzt rund acht Millionen Euro pro Jahr. Es war genau diese Strategie, den Sport auf Pump zu finanzieren, die den Verein vor drei Jahren an den Rand des Abgrunds gebracht hat."

Tönnies hatte zuvor in einem Interview mit der "Funke-Mediengruppe" erklärt, Schalke stehe "sportlich und wirtschaftlich vor dem Abgrund". Er sagte auch: "Die katastrophale Entwicklung der vergangenen drei Jahre treibt doch jedem Schalker Tränen in die Augen."

Zudem forderte der milliardenschwere Unternehmer personelle Konsequenzen in der Führungsetage des Vereins und bot "Rat und Tat" an. Über sein Netzwerk könne er ein "gutes Team" für Schalke finden, betonte Tönnies.

FC Schalke 04: "Persönliche Gespräche" statt "Kommunizieren über einzelne Medien"

Hefer, der zu den Zeiten von Tönnies' Regentschaft auf Schalke als einer seiner lautesten Kritiker auftrat, missfällt ganz offensichtlich auch das Vorgehen der oppositionellen Gruppierung um den früheren Klub-Chef, die sich zuletzt mehrfach über die Medien zu Wort meldete.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir die derzeitige Situation erfolgreich bewältigen werden, so herausfordernd sie insgesamt aktuell ist. Unser Verständnis für die Sorgen vieler Mitglieder und Fans, insbesondere aufgrund der sportlichen Situation, ist groß. Ein ständiges Kommunizieren über einzelne Medien ist allerdings nicht zielführend, sondern sorgt nur für Unruhe und schadet Schalke", erklärte der 46-Jährige.

Der S04-Vorstand führe "viele persönliche Gespräche, zum Beispiel mit unseren Sponsoren. Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.) war zuletzt bei Veltins und am Montag bei Tönnies", schilderte Hefer.