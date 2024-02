FC Bayern nimmt BVB-Flirt ins Visier

IMAGO

Johan Bakayoko soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Erst im jüngst geschlossenen Transferfenster wurde Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun hat offenbar auch der FC Bayern die Fühler nach dem BVB-Flirt ausgestreckt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Bayern in den Poker um Bakayoko eingestiegen. Auch der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Manchester City seien an einer Verpflichtung des 20 Jahre alten Flügelstürmers interessiert.

Bakayokos Vertrag in Eindhoven ist noch bis 2026 datiert. Dem Bericht zufolge steht aber im kommenden Sommer ein Wechsel an. Als Ablöse standen zuletzt 20 Millionen Euro im Raum.

Bakayoko auf dem BVB-Zettel? Berater lässt aufhorchen

Im Dezember war Bakayoko noch beim BVB gehandelt worden. Die Gerüchte setzte sein Berater Simon Cziommer in die Welt.

"Er hat sich gut geschlagen, vor allem letztes Jahr", sagte der Agent mit Blick auf Donyell Malen bei "Viaplay". Der Niederländer war zu dem Zeitpunkt mit einem Abschied vom Revierklub in Verbindung gebracht worden.

Cziommer ergänzte: "Aber Dortmund denkt innovativ, schaut weiter und möchte gute Spieler verpflichten." Bakayoko stehe "auf jeden Fall auf der Wunschliste der Dortmunder", betonte der frühere Profi des FC Schalke 04 weiter. Beim BVB könne Bakayoko Malen ersetzen, hob Cziommer hervor. Der Niederländer könne verkauft werden, "um Platz für jemanden wie Bakayoko zu schaffen".

Bakayoko wechselte 2019 aus der Jugend von RSC Anderlecht zur PSV Eindhoven. Bei die Niederländern schaffte der Belgier den Durchbruch zum Profi.

In der aktuellen Saison spielt der neunfache Nationalspieler groß auf. In der Eredivisie kommt er in 20 Spielen auf vier Tore und acht Vorlagen. Hinzu kommen fünf Assists und ein Treffer in der Champions League beziehungsweise der Qualifikation zur Königsklasse.