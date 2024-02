Auch Union-Boss Zingler fordert neue DFL-Abstimmung

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Union-Präsident Dirk Zingler spricht sich für eine neue DFL-Abstimmung aus

Rund um den Investoren-Streit steigt der Druck auf die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL). Nach Präsident Claus Vogt vom VfB Stuttgart fordert nun auch dessen Amtskollege Dirk Zingler von Union Berlin eine Wiederholung der umstrittenen Abstimmung vom 11. Dezember.

"Wir tun hier etwas, was es im deutschen Profifußball noch nie gegeben hat und was ihn verändern wird. Wenn wir damit Erfolg haben wollen, unabhängig von der Art und Weise möglicher Investitionen, darf es keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der dafür notwendigen Abstimmungen geben", sagte Zingler der Welt.

Der Investoren-Einstieg war bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten mit der exakten Zweidrittel-Mehrheit von 24 Stimmen durchgewunken worden. Mutmaßlich soll dabei Geschäftsführer Martin Kind von Hannover 96 entgegen der Anweisung seines Vereins ebenfalls zugestimmt haben. Ohne diese Stimme wäre das Ergebnis gekippt.

Seit der Abstimmung protestieren die Fans immer heftiger in den Stadien dagegen. Zingler hat Verständnis für die Proteste und wirft der DFL-Spitze um die Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel vor, das Problem aussitzen zu wollen.