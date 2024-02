Ceferin erwartet "großartige" EM in Deutschland

JULIEN DE ROSA, APA

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hofft auf eine großartige EM in Deutschland

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hofft eine Wirkung der EM in Deutschland weit über den Fußball hinaus.

Er hoffe auf ein Turnier, das dabei helfen werde, für einen Moment die "Untergangsstimmung um uns herum" zu vergessen, sagte der Slowene beim Kongress der Europäischen Fußball-Union in Paris. "Es wird eine großartige EM, die wir niemals vergessen werden." Das Turnier wird am 14. Juni in München angepfiffen, das Finale steigt am 14. Juli in Berlin.

Er werde nicht auf den Spruch der "besten Euro aller Zeiten" verweisen, sagte der UEFA-Präsident. Das sei Ansichtssache. Im Saal des Maison de la Mutualité saß auch FIFA-Präsident Gianni Infantino, der die anstehenden Weltmeisterschaften immer als "beste WM aller Zeiten" ankündigt.

Ceferin hob die Bemühungen zur Nachhaltigkeit bei der EM in Deutschland hervor. Das Turnier sei "kein weißer Elefant oder überambitioniert", sagte er. "Wir gehen mit der Zeit, und wir sind stolz darauf. (...) Wir haben immer einen Plan B, aber es gibt keinen Planeten B."