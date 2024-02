Auch beim FC Bayern ohne Titel? Kane noch "nicht in Panik"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken: Harry Kane

Harry Kane hat den FC Bayern im Sturm erobert. Mit 28 Toren in 27 Einsätzen hat der Rekordeinkauf eindrucksvoll nachgewiesen, die 95 Millionen Euro Ablöse wert gewesen zu sein. Welche Ziele er in München verfolgt, verriet der Engländer jetzt in einem Interview.

Die 41 Treffer von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/2021 sind bislang Bestwert in der Fußball-Bundesliga. Doch Harry Kane schickt sich an, den Rekord schon in seinem ersten Jahr beim FC Bayern zu brechen. Derzeit steht er bei 24 Toren, 14 Partien bleiben ihm noch.

"Ich bin immer extrem stolz, wenn ich solche Rekorde aufstelle. Es ist nichts, was ich mir zum Start vornehme, doch sobald ich davon höre und die Menschen davon sprechen, bedeutet es natürlich, dass man etwas wirklich gut macht", kommentierte Kane seine bisherige Ausbeute im Interview mit der "BBC".

Satt ist der Kapitän der Three Lions, der im vergangenen Sommer vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt war, allerdings noch lange nicht. "Wie gewohnt versuchen wir als Mannschaft, Druck zu machen", kündigte Kane vor dem Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr) an.

Zwei Punkte trennen die Münchner derzeit von der noch ungeschlagenen Werkself. Durch einen Sieg im direkten Duell könnten Kane und Co. also vorbeiziehen.

FC Bayern ohne Titel? Kane gerät "nicht in Panik"

Mit Tottenham hatte Kane trotz hervorragender Leistungen nie einen nennenswerten Titel gewonnen. Auch deshalb entschied er sich für den Wechsel zum FC Bayern.

"Ich habe deutlich gemacht, dass ich Mannschaftstrophäen gewinnen will. Das ist eine der Sachen, die mir in meiner bisherigen Karriere gefehlt haben", erklärte der 30-Jährige.

Zugleich stellte Kane klar, "nicht in Panik geraten" zu wollen. "Ich werde auf jeden Fall ruhig bleiben und weiterhin mein Bestes für die Mannschaft geben. Hoffentlich geht es mit einem Sieg am Samstag weiter", so der Weltklasse-Stürmer, der im Hinspiel gegen Leverkusen (2:2) die frühe Führung für die Bayern erzielt hatte.