BVB beschreitet ganz neue Wege

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Der BVB ist jetzt auch bei BeReal vertreten

Borussia Dortmund geht wieder einmal neue Wege und hat einen neuen Kanal in den sozialen Medien gestartet. Der BVB ist fortan im sozialen Netzwerk BeReal vertreten.

Der börsennotierte Fußball-Klub ist damit die erste Adresse aus der Bundesliga, die auf der Plattform dabei ist. BeReal zählt gerade in den jüngeren Bevölkerungsgruppen mittlerweile zu einem der beliebtesten sozialen Netzwerke.

Über BeReal werden laut Unternehmensangaben jeden Tag rund 25 Millionen Nutzer erreicht, von denen der größte Teil jünger als 24 Jahre alt ist.

Vor einigen Monaten hatte Borussia Dortmund schon mit einem weiteren Einstieg in ein soziales Medium für großes Aufsehen gesorgt. Um den neuen WhatsApp-Kanal der Schwarz-Gelben zu promoten, wurde die vermeintliche private Handynummer von Nationalspieler Julian Brandt online geleakt.

Das Ganze stellte sich kurz darauf als Prank heraus, der sich für den WhatsApp-Kanal allerdings als großer Erfolg erwies. Mittlerweile haben den Channel des BVB über 2,9 Millionen Menschen abonniert. Zum Vergleich dazu: Der FC Bayern hat bei WhatsApp "nur" 2,7 Abonnenten.

BVB auch bei X, Instagram und Co. präsent

Über das neue BeReal-Konto will Borussia Dortmund seine jungen Fans mit Neuigkeiten und Foto-Beiträgen versorgen und für den weiteren Austausch mit seiner Community sorgen. Ähnlich ist der BVB schon seit Jahren auf den dominierenden Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter), Instagram oder Facebook präsent.

BeReal kommt ursprünglich aus Frankreich und ist mittlerweile mit seiner App voll in den Gewohnheiten der deutschen Nutzer angekommen. Im August 2022 erreichte BeReal sogar einmal Platz eins der deutschen App-Download-Charts.

Die App BeReal funktioniert wie folgt: User eines Kanals veröffentlichen zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag Beiträge. Wird in der App so ein Beitrag gepostet, haben die jeweiligen Kontakte zwei Minuten Zeit, um selbst ein Foto aufzunehmen. Nur Kontakte, die selbst einen Beitrag veröffentlicht haben, können andere sehen und mit ihnen in Interaktion treten.