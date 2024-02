Real Madrid kommt Mbappé-Deal immer näher

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Jubelt Mbappé bald für Real Madrid?

Die von Real Madrid angestrebte Verpflichtung von PSG-Superstar Kylian Mbappé ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. Geht es nach LaLiga-Boss Javier Tebas, kommen die Königlichen dem Mega-Deal aber zumindest immer näher.

Javier Tebas hat sich erneut zu einem möglichen Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid geäußert. Kürzlich hatte der Spanier eingeschätzt, die Chancen auf Vollzug stünden bei 50 Prozent.

Nun hat der Chef der Primera División im Gespräch mit Transfer-Experte Fabrizio Romano nachgelegt. "Es ist sicher um ein paar Prozent gestiegen, vielleicht um zehn Prozent. Er hat bei PSG schließlich noch nicht verlängert. Mit jedem Tag, der vergeht und an dem Mbappé nicht unterschrieben hat, steigt die Zahl", so Tebas' Einschätzung.

Zugleich legte der LaLiga-Boss dem französischen Angreifer einen Wechsel in Spaniens Hauptstadt noch einmal ans Herz: "Mit 25 Jahren, wenn man mich nach Rat fragen würde, sollte Mbappé sich einen Klub mit größerem, internationalen Renommee suchen. Denn PSG ist nicht Real Madrid. Ein Klub, bei dem er viele Jahre Vertrag hat und seine eigene Marke aufbauen kann. So wie ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi."

Mbappé gewinnt mit PSG alles - außer die Champions League

Zwar sei Paris Saint-Germain ohne Zweifel ebenfalls ein großer Klub, die Reichweite von Real Madrid im weltweiten Fußballgeschäft habe Frankreichs Serienmeister aber keineswegs.

Kylian Mbappé war 2017 vom Ligue-1-Klub AS Monaco zu PSG gewechselt. Seither wurde er dreimal zu Frankreichs Fußballer des Jahres ausgezeichnet, in den vergangenen fünf Saisons gewann er jeweils die Torjägerkanone in der Ligue 1. Der Weltmeister von 2018 gewann bislang insgesamt sechs französische Meisterschaften, fünf davon im PSG-Trikot sowie drei Pokalsiege.

Größter Makel in der so erfolgreichen Vita: In der Champions League konnte Mbappé bislang nicht mit PSG den ersehnten Henkelpott gewinnen.