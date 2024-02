Bestätigt: PSG-Boss verkündet Paukenschlag

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

PSG verlässt das Prinzenparkstadion

Mitten im Wirbel um einen möglichen Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid, hat PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi am Donnerstag einen echten Paukenschlag verkündet. Betroffen ist der gesamte Verein sowie seine Fans.

Wie der mächtige Klubchef am Donnerstag bekanntgab, wird Paris Saint-Germain seine langjährige Heimspiel-Stätte, das knapp 50.000 Zuschauer fassende Prinzenparkstadion, schon zeitnah verlassen. Dieser Entscheidung vorausgegangen war ein langer Streit zwischen PSG und der Stadt Paris, die sich bis heute gegen einen Verkauf der Arena an den Klub wehrt.

Am Dienstag stimmte die Stadt erneut über eine Veräußerung der WM-Arena von 1998 ab. Die Mehrheit entschied sich, den Deal und somit den langjährigen Wunsch des Vereins abzulehnen.

PSG-Boss wütet gegen die Stadt Paris

"Jetzt einfach zu sagen, das Stadion stehe nicht mehr zum Verkauf, ist zu einfach. Wir wissen, was wir wollen. Wir haben Jahre mit dem Versuch verschwendet, das Stadion zu kaufen. Jetzt ist es vorbei. Wir wollen den Prinzenpark verlassen", sagte der wütende Al-Khelaifi am Donnerstag im Rahmen des UEFA-Kongresses gegenüber Pressevertretern.

Die Stadt, so hieß es in einer Stellungnahme, wolle zwar, dass PSG seine Heimspiele weiter in der Arena austrägt: "Aber wir wollen kein Pariser Eigentum verkaufen". PSG hält den Erwerb des Stadions hingegen für wesentlich, um seine Erweiterungspläne auf 60.000 Sitzplätze durchzuführen.

PSG prüft einen Stadion-Neubau

Laut "RMC Sport" ist Al Khelaifi vor allem deshalb so sauer, weil sein Verein schon längst in ein neues Stadion umgezogen wäre, wenn die Stadt einen Verkauf vor acht Jahren ausgeschlossen hätte. Stattdessen kam es auch aufgrund von politischen Wahlen immer wieder zu Hinhaltetaktiken.

Der PSG-Boss sei aber daran interessiert, seinen Verein "für die nächsten 100 Jahre aufzustellen und nicht von vier- und fünfjährigen Mandaten im Rathaus abhängig zu machen", zitiert "RMC" Stimmen aus dem Umfeld Al-Khelaifis.

PSG spielt seit 1974 im Prinzenpark. Der Verein prüft derzeit die Möglichkeit, ein neues Stadion in der Region Paris zu bauen.