Vor Topspiel: Kalle-Kampfansage an Leverkusen

IMAGO/RHR-FOTO

Karl-Heinz Rummenigge hofft beim Topspiel der Bayern in Leverkusen auf das "Mia-san-Mia"-Gen der Münchner

Man kennt das ja: Da gibt's ein Bundesliga-Team, das richtig stark aufspielt, die Bayern ärgert und an der Meisterschale schnuppert - und dann kommen die Münchner im direkten Duell und hauen auf den Tisch. Auf diesen Bayern-Faktor hofft Karl-Heinz Rummenigge auch beim Gastspiel des Rekordmeisters in Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr, live im sport.de-Ticker).

"Nun ja, die Rollen sind diesmal klar verteilt: Leverkusen steht auf der Pole Position mit zwei Punkten Vorsprung. Wir müssen versuchen, das Spiel zu gewinnen und sollten auf keinen Fall verlieren!", sagte Bayern-Eminenz Rummenigge im Interview mit der Münchner "Abendzeitung".

Leverkusen spiele "eine unglaublich stabile und souveräne Saison, gepaart mit attraktivem Fußball", zollte er der Werkself Respekt.

"Ich erwarte dementsprechend ein schweres Spiel, aber der FC Bayern ist dafür bekannt, in solchen Partien auf den Punkt bereit zu sein", schickte Rummenigge eine Warnung an den Rhein.

Ein Sieg bei den bisher noch ungeschlagenen Leverkusenern würde den Bayern nicht nur die Tabellenführung bescheren - ein Dreier wäre laut Rummenigge auch ein ganz wichtiges Signal. "Das wäre ein wichtiges Zeichen für uns – aber auch an die gesamte Bundesliga, dass die zwölfte Meisterschaft in Folge angepeilt wird", sagte der Aufsichtsrat der Münchner.

FC Bayern: Rummenigge adelt "Dirigent" Alonso

Nach 20 Bundesliga-Spieltagen rangiert Leverkusen mit 52 Punkten zwei Zähler vor dem Titelverteidiger. Im Hinspiel trennten sich Bayern und Bayer in der Allianz Arena 2:2.

Die Entwicklung von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso überrasche ihn "in keinster Art und Weise", sagte Rummenigge und verriet einen Plan aus der Saison 2018/19. "Auch ich wollte ihn schon einmal holen als Co-Trainer, das hat leider nicht geklappt damals." Der Spanier sei schon als Spieler "der Dirigent" auf dem Platz gewesen.

Alonso spielte von 2014 bis 2017 bei den Bayern, gewann dreimal die deutsche Meisterschaft.

"Er ist bei den besten Trainern in die Lehre gegangen, von Jupp Heynckes über Pep Guardiola und Carlo Ancelotti - und intelligent, wie er ist, hat er diese Erfahrungswerte offensichtlich gebündelt und gespeichert", lobte Rummenigge. Er könne nur "den Hut ziehen, was er aus Bayer gemacht hat".