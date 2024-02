Eindringliche Warnung an den FC Bayern

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Thomas Tuchel will mit den Bayern in der Champions League endlich wieder richtig weit kommen

Der FC Bayern geht als Favorit ins Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom. Karl-Heinz Rummenigge warnt allerdings eindringlich davor, die Römer zu unterschätzen - und nennt ein mahnendes Beispiel.

Der FC Bayern ist wieder einmal souverän durch die Gruppenphase der Champions League marschiert. In Gruppe A mit Galatasaray, dem FC Kopenhagen und Manchester United gewann die Elf von Trainer Thomas Tuchel fünf von sechs Spielen, eine Partie endete remis.

Die Bayern hätten "eine Top-Gruppenphase gespielt" und schon nach dem vierten Spieltag als Gruppensieger festgestanden, kommentierte Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der "Abendzeitung" die Leistung des Rekordmeisters in der Vorrunde. "Dementsprechend sind wir Favorit gegen Lazio, die aktuell auf Platz neun in der Serie A stehen", sagte Italien-Kenner Rummenigge mit Blick auf die erste K.o.-Runde.

Im Achtelfinale müssen die Bayern am 14. Februar zunächst nach Rom, das Rückspiel findet dann am 5. März zuhause statt.

FC Bayern schon länger nicht mehr im Halbfinale

Jetzt gehe die Königsklasse "erst richtig los", mahnte der 68-Jährige. Es gelte, "auf den Punkt konzentriert zu sein und Top-Leistungen abzurufen".

Gegen Lazio müsse das Tuchel-Team "mit Respekt und einem Schuss Demut an die Spiele gehen - ich erinnere nur sehr ungern an Villarreal", warnte Rummenigge vor einem K.o.

Gegen die Spanier waren die Bayern im Viertelfinale der Saison 2021/22 völlig überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. Nach einem 0:1 in Villarreal kamen die Bayern damals im Rückspiel in der Allianz Arena nicht über ein 1:1 hinaus. Der Ausgleich fiel kurz vor Schluss, das damalige "Minimalziel Halbfinale" wurde krachend verfehlt.

In der Vorsaison scheiterten die Bayern am späteren Henkelpott-Gewinner Manchester City. Einer 0:3-Klatsche in Manchester folgte ein 1:1 in München. Letztmals gewannen die Bayern die Champions League im ersten Corona-Jahr 2020, als der Wettbewerb in einem Turnierformat zu Ende gespielt wurde.