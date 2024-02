Bericht: Eberl schon ab März Bayerns Sport-Boss

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Max Eberl sah sich zuletzt das Bayern-Auswärtsspiel beim FC Augsburg schon vor Ort an

Die Kaugummi-Nummer Max Eberl und FC Bayern könnte schon in drei Wochen vorbei sein. Laut einem Medienbericht soll der neue starke Mann beim Rekordmeister seinen Dienst früher antreten als erwartet.

Wie die "Bild" berichtet, wird Eberl als Sportvorstand der Münchner schon am 1. März loslegen - einen Monat früher als geplant. Voraussetzung: Der Aufsichtsrat des FC Bayern segnet Eberl auf seiner Sitzung am 26. Februar ab.

Eberl soll dem Boulevard-Blatt zufolge mächtig heiß sein auf seinen neuen Job - durch den vorgezogenen Start könne er sich "sich frühzeitiger in den Klub einarbeiten und die anstehende Sommertransferperiode vorbereiten".

Zuvor hatten sich der FC Bayern und RB Leipzig auf eine Ablösesumme für den 50-Jährigen geeinigt. Übereinstimmenden Berichten zufolge fließen 4,5 Millionen Euro von München nach Leipzig. Die Klubs sollen sich in wesentlichen Punkten einig sein, der Deal ist aber noch nicht unterschrieben.

Max Eberl hat schon Bayern-Erfahrung

RB Leipzig hatte Eberl Ende September kurz vor dem Topspiel gegen die Bayern trotz eines Vertrages bis 2026 von seinen Aufgaben als Geschäftsführer Sport freigestellt. Der Bundesligist warf Eberl "fehlendes Commitment" vor. Eberl war Fragen zu einem möglichen Wechsel zu den Bayern zuvor immer wieder ausgewichen, was den Bullen-Oberbossen nicht gefiel.

An der Säbener Straße geisterte der Name Eberl in den vergangenen Jahren immer wieder herum. Eberl soll eine enge Beziehung mit FCB-Patron Uli Hoeneß pflegen. Als Spieler machte er für die Bayern 1991 ein Bundesliga-Spiel, konnte sich in der Mannschaft aber nicht durchsetzen. Später spielte Eberl sechs Jahre bei Borussia Mönchengladbach.

Am Niederrhein machte Eberl Karriere als Sportdirektor, Ende Januar 2022 trat er aufgrund eines Erschöpfungssyndroms zurück. Im Dezember 2022 heuert Eberl dann bei RB Leipzig an.