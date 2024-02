Matthäus skizziert Wirtz-Zukunft

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Lothar Matthäus geht von einem Wirtz-Verbleib in Leverkusen aus

Florian Wirtz rückt vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern noch mehr in den Fokus. Ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister wird von vielen Experten als der nächste logische Schritt des Offensivspielers angesehen. Auch Lothar Matthäus gehört dazu, wenngleich er von einem anderen Szenario ausgeht.

"Ich kann mir vorstellen, dass Bayern München gerne Florian Wirtz in der eigenen Mannschaft haben möchte", so der Rekordnationalspieler bei "Sky" im Vorfeld des Krachers zwischen dem Tabellenführer Leverkusen und Verfolger FC Bayern am 21. Bundesliga-Spieltag.

Wirtz sei "der Spieler, der den Unterschied macht, das Spiel lenkt oder entscheidende Momente" habe: "Von dieser Seite her könnte ich es mir schon vorstellen, dass Bayern München Interesse an Florian Wirtz hat." Aussagen, die nicht gerade überraschen, wird der Pulheimer doch schon seit Monaten mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Hinzu kommt, dass der 14-fache deutsche Nationalspieler auf allen Ebenen überzeugt. In der laufenden Bundesliga-Saison lieferte der 20-Jährige bereits fünf Tore und acht Vorlagen, im DFB-Pokal kommt er in vier Partien auf ein Tor und drei Vorlagen und in der Europa League steht er bei zwei Treffern und vier Assists in ebenfalls vier Spielen. In allen drei Wettbewerben darf Bayer Leverkusen vom Titel träumen.

Matthäus geht von Wirtz-Verbleib aus

Beim FC Bayern spielt auf Wirtz' Position im offensiven Mittelfeld allerdings der zweite deutsche "Hoffnungsträger", wie Matthäus hervorhob: Jamal Musiala. "Andererseits können Musiala und Wirtz auch miteinander spielen, davon bin ich überzeugt. Wirtz kommt mehr über die linke Seite, Musiala fühlt sich im Zentrum wohl."

Es sei "wichtig", dass man "mit diesen beiden Spielern auch in der Nationalmannschaft erst mal zusammen Erfolg" hat und "dann vielleicht irgendwann mal auch in einer Vereinsmannschaft".

Für den Leverkusener Überflieger sieht der 62-Jährige derweil vorerst ein anderes Szenario: ein Verbleib beim Werksklub. Wirtz habe "noch einiges vor mit Bayer Leverkusen". Ein Wechsel im Sommer dürfte daher gar nicht ganz oben auf der Agenda stehen. "Und deswegen gehe ich davon aus, dass er erst mal in Leverkusen bleibt."

Florian Wirtz' Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft ohnehin noch lange. Bis 2027 ist er an die Rheinländer gebunden.