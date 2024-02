Spielen Sie gegen Ihren Nachfolger, Herr Tuchel?

IMAGO/Merk

Thomas Tuchel stellt sich auf der PK des FC Bayern den Fragen der Presse

Am Samstagabend (18:30 Uhr) gastiert der FC Bayern im Duell um die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga bei den "Unbesiegbaren" von Bayer Leverkusen

Vor dem Spiel stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. sport.de begleitet die PK des deutschen Rekordmeisters heute ab 11:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Blog.

+++ Fehlt Manuel Neuer den FC Bayern im Topspiel? +++

Seit Mittwoch trainieren Joshua Kimmich und Dayot Upamecano wieder mit dem FC Bayern - eine Nachricht, die die zuletzt nicht gerade geringen Personalsorgen deutlich verringern dürfte.

Gute Kunde gibt es zudem von Abwehrchef Min-jae Kim: Der Südkoreaner, der beim Asien-Cup überraschend mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2), befindet sich ebenfalls wieder an der Säbener Straße. Auch der 27-Jährige war am Donnerstag Teil des Teamtrainings.

Dafür bangen die Münchner um Torwart Manuel Neuer. Der Kapitän musste am Mittwoch pausieren und absolvierte am Donnerstag lediglich individuelle Laufeinheiten. Tuchel wird darüber aufklären, wie der Plan mit dem 37-Jährigen aussieht.

Eine Fragezeichen steht zudem hinter Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza (grippaler Infekt).

+++ FC Bayern will zurück an die Tabellenspitze +++

Für den FC Bayern geht es am Samstag auch darum, Bayer Leverkusen von der Tabellenspitze zu verdrängen und damit wohl auch die zuletzt immer lauter werdenden kritischen Stimmen zum Verstummen zu bringen.

Besondere Brisanz bietet die Begegnung auch an der Seitenlinie: Mit Xabi Alonso trainiert ein Ex-Profi des FC Bayern die Werkself, der bereits mehrfach als potenzieller Nachfolger von Thomas Tuchel ins Gespräch gebracht wurde.

Am Donnerstag gab der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge offen zu, dass er den Spanier bereits einst bereits ins Trainerteam des FC Bayern locken wollte. Auch mit dieser Thematik dürfte Tuchel auf der PK konfrontiert werden.