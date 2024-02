Julian Nagelsmann lässt DFB-Zukunft offen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Julian Nagelsmann betreut die Nationalmannschaft noch bis zur EM

Als Julian Nagelsmann im vergangenen September das Bundestrainer-Amt von Hansi Flick übernommen hat, war vereinbart worden: Der Vertrag des ehemaligen Chefcoaches des FC Bayern endet nach der Heim-EM. Noch will der 36-Jährige nicht entscheiden, ob er darüber hinaus die deutsche Nationalmannschaft betreut.

Julian Nagelsmann hat sich noch "keine Gedanken gemacht", ob er seinen Vertrag beim DFB verlängern möchte und die A-Nationalmannschaft über den Sommer hinaus betreut.

Das sagte der Bundestrainer am Rande der Auslosung der Nations-League-Gruppenphase am Donnerstagabend gegenüber Medienvertretern.

"Mein Vertrag endet nach der EM, von daher sage ich: Stand jetzt: Nein", erklärte Nagelsmann: "Wie ich es zum Amtsantritt gesagt habe: Die EM steht im Fokus. Dann werden wir sehen, ob ich dann noch Trainer bin."

Kann die Nationalmannschaft bei der EM keine guten Ergebnisse erzielen, läuft es womöglich auf den nächsten Wechsel auf der Trainerbank binnen weniger Monate hinaus.

Überzeugt die zuletzt auch unter dem aktuellen Bundestrainer strauchelnde DFB-Auswahl beim Turnier jedoch, wird es wohl vor allem auf Nagelsmanns Zukunftspläne ankommen.

Nationalmannschaft in der Nations League gefordert

Mit Blick auf die Nations-League-Partien, die auf die Nationalmannschaft und womöglich auch auf ihn nach der EM zukommen, fügte er hinzu: "Wenn, dann bereiten wir uns sehr gut vor und versuchen, das Maximale herauszuholen und die Gruppe zu gewinnen. Wir werden sehen, was passiert."

Die DFB-Elf spielt in der Gruppenphase gegen die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das hatte die Auslosung am Donnerstag in Paris gegeben.

Die Bilanz von Nagelsmann als Bundestrainer fällt bislang äußerst ernüchternd aus: Die letzten zwei der insgesamt vier Partien unter seiner Leitung gingen verloren (2:3 gegen die Türkei, 0:2 gegen Österreich), nur beim Debüt gegen die USA gelang ein Sieg (3:1). Die Partie gegen Mexiko endete 2:2.