Magath legt in Tuchel-Debatte nach

Felix Magath ist von den bisherigen Leistungen des FC Bayern unter Thomas Tuchel nicht überzeugt

Laut Thomas Tuchel seien im Umgang mit seiner Person zuletzt "Grenzen überschritten" worden. Ex-Meistertrainer Felix Magath zufolge gibt der aktuelle Chefcoach des FC Bayer jedoch selbst kein allzu souveränes Bild ab.

Thomas Tuchel hat in den vergangenen Tagen mehrfach Kritik an der Berichterstattung über seine Person geübt.

So hatte er eine Entschuldigung von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ausgeschlagen. Der "Sky"-Experte hatte ihn zuvor für Aussagen über ein mögliches Interesse an einem Trainerjob in Spanien kritisiert, war dann aber zurückgerudert. "Ich nehme ihm das nicht ab", sagte Tuchel nach dem 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Gladbach.

"Bild" machte er zudem den Vorwurf, ihn zuvor beim Heimspiel gegen den FC Augsburg "belauscht" zu haben - und monierte "unsachliche Berichterstattung".

"Ein Trainer macht seinen Job öffentlich"

Aussagen, die anschließend in der "Sport1"-Sendung "Doppelpass" vom ehemaligen Münchner Erfolgstrainer Felix Magath kritisiert wurden. Tuchel sei "viel zu empfindlich, viel zu unsouverän für diese Position", ätzte der langjährige Coach.

Nun legte Magath im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" nach und führte aus: "Was ich damit ausdrücken wollte ist: Ein Trainer macht seinen Job öffentlich und vor den Augen von Zuschauern, Journalisten, Freunden, aber natürlich auch kritischen Begleitern. Daher muss ein Trainer selbstverständlich damit leben, dass das, was er macht, auch diskutiert wird."

Es sei "selbstverständlich, dass ein Trainer - egal welcher - Fehler macht. Aber man muss eben auch akzeptieren, dass so etwas dann kommentiert wird", sagte Magath. Dies sei "eine der Schwierigkeiten des Berufs", so der 70-Jährige.

"Gleichgewicht" fehlt beim FC Bayern unter Thomas Tuchel

Magath weiß aus eigener Erfahrung - zwischen 2004 und 2007 trainierte er selbst den FC Bayern, dass es "unangenehm" sei, "wenn man ständig beobachtet wird. Aber das gehört zum Job als Bayern-Trainer dazu".

Auch aus sportlicher Sicht laufe beim Tabellenzweiten der Bundesliga in dieser Saison unter Tuchel nicht alles nach Plan, Felix Magath: "Wenn ich sehe, was der FC Bayern abliefert, dann kann man als Beobachter einfach nicht von 'souverän' oder 'gelungen' reden. Da geht es auch nicht nur um die Defensive. Zwar schießt der FC Bayern wahrscheinlich immer die meisten Tore in einer Saison, aber es hat etwas mit dem Verhältnis zwischen Offensive und Defensive zu tun. Diese Stimmigkeit, dieses Gleichgewicht, das sehe ich zurzeit bei Bayer Leverkusen, aber nicht bei Bayern München."

Daran müsse sich "der Trainer messen lassen", so Magath, der hinzufügte: "Ich bin immer noch der einzige, der ein Double zweimal hintereinander geholt hat. Das scheint nicht so einfach zu sein, auch beim FC Bayern."