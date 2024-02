Medien: BVB nimmt Kontakt zu Toptalent Uzun auf

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Can Uzun muss gleich zwei wichtige Entscheidungen treffen

Borussia Dortmund wird seit geraumer Zeit mit einer Verpflichtung von Nürnbergs Toptalent Can Uzun in Verbindung gebracht. Nun soll der BVB einen ersten konkreten Schritt eingeleitet haben.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" hat der BVB Kontakt zu Offensivspieler Can Uzun aufgenommen, um über einen möglichen Transfer im kommenden Sommer zu sprechen. Die Dortmunder Borussia zähle zu den heißen Interessenten am 18-Jährigen, der die 2. Bundesliga in dieser Saison völlig auf den Kopf stellt.

Uzun ist trotz seines jungen Alters mit Abstand der torgefährlichste Spieler im Kader des Clubs. Zehn Saisontore konnte der gebürtige Regensburger bislang schon in seiner ersten Zweitliga-Saison erzielen. Hinzu kommen drei Treffer in zwei Pokalspielen. Sein Debüt im Unterhaus hatte das Nürnberger Eigengewächs erst im Mai vergangenen Jahres gefeiert.

Auch Eintracht Frankfurt interessiert - FC Bayern hat nachgefragt

Mit seinen starken Leistungen hat er indes nicht nur den BVB auf den Plan gerufen. Auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt sowie die englischen Vertreter Newcastle United, FC Fulham und Brighton & Hove Albion sollen Berichten zufolge Interesse zeigen. Außerdem soll der Mittelstürmer zuletzt sogar von Italien-Tabellenführer Inter Mailand intensiv gescoutet worden. Der FC Bayern habe laut "Sky" ebenfalls zuletzt in Nürnberg nachgefragt.

Ob die jüngste Kontaktaufnahme ein Vorteil für den BVB im Poker um Uzun ist, bleibt vorerst wohl nur abzuwarten. Ebenfalls Teil der Spekulationen ist, welche finanzielle Tragweite ein Transfer im Sommer haben könnte. Berichten über eine angebliche Ausstiegsklausel im bis 2027 datierten Vertrag widersprach "Sky" zuletzt nachdrücklich. Dem TV-Sender zufolge fordert der 1. FC Nürnberg in jedem Fall mehr als zehn Millionen Euro.

Keine DFB-Zukunft? Altintop will Uzun im Türkei-Trikot sehen

Die Entscheidung, für welchen Verein er künftig auf Torejagd, ist derweil nicht die einzige, die Can Uzun in den kommenden Monaten treffen muss. Der 18-Jährige wird sowohl vom deutschen als auch vom türkischen Verband umworben. Während er bislang für sein Geburtsland nicht zum Einsatz kam, hat er für die Türkei bislang bereits zehn U17-Spiele absolviert.

Türkei-Sportvorstand Hamit Altintop erklärte bei "Sky": "Er hat für unsere U17 gespielt und er ist unser Spieler. Er sollte auch für die U21 spielen. Seit mehreren Jahren ist er sehr, sehr nah bei uns, weil er gute Arbeit macht und weil er extrem viel Potenzial hat. Auf der anderen Seite muss der Spieler entscheiden."

Uzun soll nach Arda Güler (Real Madrid) und dem ebenfalls in Regensburg geborenen Kenan Yildiz (Juventus) der nächste Youngster aus dem 2005er Jahrgang sein, der für die türkische A-Nationalmannschaft spielt, so der ehemalige Schalke- und Bayern-Profi: "Dafür muss er sich entscheiden und weiterhin Gas geben."