FC Bayern ohne Neuer? Matthäus lässt aufhorchen

IMAGO

Der FC Bayern bangt um Manuel Neuer

Vor dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen bangt der FC Bayern noch immer um Kapitän Manuel Neuer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet einen Wettlauf gegen die Zeit.

Am Freitag berichtete Bayern-Coach Thomas Tuchel, dass der an Knieproblemen laborierende Keeper am Freitag versuche, wieder ins Teamtraining einzusteigen. Neuer hatte in der Woche bislang pausiert oder nur individuell trainiert.

Tuchel will keinen Druck aufbauen: "Es ist Manu, er kriegt von uns Zeit am Samstag bis 17 Uhr." Dann werde der Torwart sagen, ob er fit sei, andernfalls rücke Ersatzmann Sven Ulreich zwischen die Pfosten.

Neuer war erst im vergangenen Oktober ins Bayern-Tor zurückgekehrt. Zuvor hatte er beinahe ein Jahr verletzungsbedingt pausieren müssen.

Seit seinem Comeback stand der 37-Jährige in 16 Pflichtspielen für den deutschen Branchenprimus auf dem Rasen, acht Mal hielt er dabei die Null.

Matthäus sicher: FC Bayern "wird kein Risiko eingehen"

Lothar Matthäus hofft, dass Neuer rechtzeitig für das Spitzenduell am Samstag (18:30 Uhr) fit wird. "Die Persönlichkeit Manuel Neuer auf dem Platz zu haben ist immer wichtig, vor allem für die Abwehrspieler", betonte der Weltmeister von 1990 im Gespräch mit "Sky".

Der 62-Jährige weiter: "Man wird kein Risiko eingehen, aber er ist heute schon wieder gelaufen und man weiß, welche medizinische Abteilung Bayern München hat. Da sind schon Fachleute dran, die im Endeffekt noch das eine oder andere hinbekommen können oder werden."

Als Führungsspieler und Titelsammler genießt Neuer teamintern höchstes Ansehen. Auch die Klubbosse sind vom Routinier weiterhin total überzeugt. Erst im letzten November verlängerten sie mit dem erfahrenen Schlussmann vorzeitig bis 2025.

"Wenn sich die Möglichkeit ergibt und wenn er heute schon laufen kann, dann bin ich überzeugt, dass Manuel Neuer am Samstag auch im Tor bei diesem Spitzenspiel stehen wird", prophezeite Matthäus.