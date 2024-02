Hoeneß: Das hat Tuchel falsch gemacht

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Arbeiten beim FC Bayern zusammen: Uli Hoeneß und Thomas Tuchel

Rund um den FC Bayern wird vor dem Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18:30 Uhr) emotional über Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Klub-Patron Uli Hoeneß kann das nicht ganz nachvollziehen.

"Mir kommt auch Thomas Tuchel in der Öffentlichkeit zu schlecht weg, uns haben ja zeitweise zehn Nationalspieler gefehlt, außerdem musste die Abwehr permanent neu formiert werden", betonte der 72-Jährige im Interview mit der "FAZ".

Zugleich gestand Hoeneß aber auch, dass die jüngsten Auftritte der Bayern nicht sonderlich attraktiv waren. Man wolle den Fans künftig "wieder regelmäßiger noch bessere Unterhaltung bieten", kündigte er an.

Nach 20 Spieltagen liegt der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga-Tabelle knapp hinter Bayer Leverkusen auf Rang zwei. Durch einen Sieg im direkten Duell könnten die Münchner vorbeiziehen.

Hoeneß findet, dass die Leistungen des FC Bayern insgesamt zu negativ gesehen wurden.

"Wir haben auch sehr gute Spiele gemacht. Ich denke an das Spiel in Dortmund. Ich denke an das Spiel gegen Stuttgart, als alle dachten, die kommen in unser Stadion und spielen uns an die Wand – und das Ergebnis ist bekannt. Auch das Hinspiel in München gegen Leverkusen fand ich von unserer Mannschaft überragend", erklärte der langjährige Manager des Vereins.

Allerdings brauche man fortan wieder "mehr Kontinuität", forderte Hoeneß.

Hoeneß lobt Tuchels Entwicklung beim FC Bayern

Ebenjene Kontinuität soll mit Coach Tuchel, der Julian Nagelsmann im März 2023 abgelöst hatte, erreicht werden. Sein erstes Jahr beim FC Bayern war jedoch nicht das einfachste.

Hoeneß dazu: "Ich glaube, dass er sich den Verein vorher ganz genau angeschaut hat und dass er wusste, was ihn erwartet. Am Anfang hat er manchmal seinen Unmut gezeigt. Ich glaube aber, dass er in der Zwischenzeit, in der er den FC Bayern auch besser kennt, mit der Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten, absolut einverstanden ist."