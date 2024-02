Die größte Hoffnung für den DFB und das Ende von Vizekusen

IMAGO/Jerry Andre

Xabi Alonso (l.) und Florian Wirtz reiten auf einer Erfolgswelle

Florian Wirtz spielt mit Bayer 04 Leverkusen die beste Saison seiner bisherigen Karriere und berauscht die Bundesliga. Der 20-Jährige ist das größte Versprechen für den deutschen Fußball. Das Top-Spiel gegen den FC Bayern wird zum großen Showdown.

Fußball ist ein Mannschaftssport. Aber manchmal sind es die Einzelspieler, die eine Arena in den Bann ziehen. So wie Florian Wirtz am Dienstagabend in diesem spektakulär offensiv geführten Schlagabtausch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Eine Offenbarung und ein Fest für den deutschen Fußball.

Und manchmal muss man nicht einmal selbst ein Tor erzielen, um Mann des Spiels zu sein. Immer wenn Florian Wirtz am Dienstagabend den Ball an den Fuß bekam, konnte man förmlich fühlen, wie die Zuschauer im Leverkusener Stadion Spektakuläres erwarteten. Enttäuscht wurden sie nur selten.

Denn fast immer geschah auch tatsächlich etwas Gefährliches, wenn der Offensivkünstler der Werkself losmarschierte. Ein Spiel wie die gesamte Saison. Mit Vollgas in Richtung Strafraum. Wirtz ging ins Dribbling, tanzte lässig ein, zwei Stuttgarter aus, spielte einen Steckpass zwischen die Ketten oder rannte selbst gefährlich nach einem Traum-Abwurf von Keeper Matej Kovar auf VfB-Keeper Alexander Nübel zu. Immer wieder Wirtz.

Der beste Vorlagengeber Europas

Mit Vorlagen zum zwischenzeitlichen 2:2 und der Traum-Flanke in der 90. Minute, die Innenverteidiger Jonathan Tah zum entscheidenden 3:2 einnickte, bereitete er Bayer den Weg ins Halbfinale. Kapitän Tah bedankte sich hinterher bei seinem Vorbereiter.

"Er hat's wahrgenommen, dass ich lauere“, erzählte Tah. "Er hat das schnell wahrgenommen. Ich habe den Arm gehoben. Den spielt er nicht so schlecht. Ein überragender Ball.“

Wirtz ist der Mann für die überragenden Bälle. Der 20-Jährige ist neben Jamal Musiala (ebenfalls 20), dem Bayern-Edeljuwel, das größte Talent im deutschen Fußball. Das freut in erster Linie Bayer Leverkusen, das gerade mit einer gigantischen Bilanz durch Liga, Pokal und Europa League pflügt. Auf Wirtz liegt die immense Hoffnung, das ewige Vizekusen-Label zu zerstören. Vielleicht von Vorteil: Wirtz ist so jung, dass er lange Zeit nicht wusste, was der Begriff Vizekusen überhaupt bedeutet. Dieses Fußball-Schimpfwort für alle Leverkusener, weil sie Ende der 90er und Anfang der 2000er eben immer wieder knapp scheiterten. 2002 gab’s sogar das Triple aus Vizetiteln.

Wie lange die Fans der Werkself ihren Edeltechniker noch bestaunen dürfen, ist offen. Aussagen von Vater – und Berater – Hans-Joachim Wirtz machen Hoffnung, dass er noch mindestens eine Saison unterm Bayer-Kreuz dranhängt.

"In der Champions League zu spielen wäre ein Schritt, der noch in Leverkusen erfolgen kann. Das ist eine gute Perspektive", erklärte Wirtz senior im "kicker".

Wie lange noch Bayer Leverkusen?

Auch ein möglicher Abschied von Trainer Xabi Alonso, dem Vater und Gesicht des Bayer-Erfolgs soll daran nichts ändern. Unter dem Spanier und seinem offensiven Ballbesitz-Fußball blüht Wirtz in dieser Saison noch mehr auf. Alonso und Wirtz sind zwei der entscheidenden Gründe, warum Leverkusen das heißeste Team Europas ist. Seit 30 Partien in Serie ist Bayer ungeschlagen. Da kann man mit einem Wechsel durchaus noch warten.

Auch Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus rät Wirtz, noch eine weitere Saison für die Werkself zu spielen: "Du solltest schon Titel gewonnen haben, wenn du ins Ausland gehst. Dann hast du gleich ein anderes Standing."

Oder doch ein Wechsel in den Süden Deutschlands? Es wäre nicht das erste Mal, dass der FCB bei erstarkten Leverkusenern wildert.

"Ein Wechsel zu Bayern wäre für Wirtz eine Möglichkeit. Wenn er dort etwas mehr über die halblinke, linke Seite kommen würde“, sagte Matthäus der „Sport Bild“. "Dazu Jamal [Musiala] zentral und Sané rechts", erklärte Matthäus den potentiellen Plan in München. "Das wäre eine Offensive, die an Genialität und Geschwindigkeit weltweit ihresgleichen sucht."

Einen neuen Klub könnte sich Wirtz quasi aussuchen. Als potenzielle Wirtz-Interessenten werden neben dem FC Bayern auch immer wieder Real Madrid und Manchester City genannt. Sein Vertrag in Leverkusen läuft bis 2027, Interessente müssten für einen vorzeitigen Wechsel tief in die Tasche greifen.

Es könnte für Wirtz der Fußball-Sommer des Lebens werden. Mit Bayer hat er momentan noch Chancen auf gleich drei Titel. In der Liga steigt am Samstag (18.30 Uhr, live im Ticker bei sport.de) das Gigantenduell mit dem FC Bayern. Im Pokal steht die Werkself nach dem 3:2-Krimi gegen Stuttgart bestens gerüstet und als absoluter Favorit im Halbfinale, in der Europa League ebenfalls aussichtsreich im Achtelfinale.

Folgt der Durchbruch im DFB-Team?

Nur im DFB-Team ist ihm bislang noch der große Durchbruch verwehrt geblieben (14 Einsätze, acht Mal von Beginn an). Bei der EM 2021 wurde er von Joachim Löw noch nicht nominiert. Ein Jahr später bei der WM 2022 im folgenden Jahr fehlte er wegen eines Kreuzbandrisses. In den vergangenen Testspielen wurde er regelmäßig eingesetzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann schickte ihn offensiv auf der linken wie rechten Seite und zentral ins Rennen. Dass er im Nationalteam noch nicht die größte Rolle spielt, liegt auch an Konkurrent Musiala, der eine ähnliche Rolle in der Offensive einnimmt, ein ähnlicher Spielertyp.

Wirtz oder Musiala? Oder gar Wirtz und Musiala? Gibt es für die beiden Freigeister und Ballzauberer Platz im deutschen Spiel? Fragen, die Nagelsmann zur EM beantworten muss. Denn es gibt ja auch noch Leroy Sane, Serge Gnabry, Kai Havertz, Julian Brandt oder den ewigen Thomas Müller.

In der aktuell bestechenden Form aber wird es auch bei der Heim-EM kaum ein Vorbeikommen an Wirtz geben. Im Verein ist er neben Keeper Lukas Hradecky, Tah und Granit Xhaka der entscheidende Spieler in der Leverkusen-Achse des Erfolges. Acht Tore, 15 Assists in 28 Spielen sind ein Nachweis der MVP-Form des Offensivspielers. Kein Spieler in Europas-Top-Ligen hat mehr Assists gespielt.

Nach Stuttgart folgt am Samstag der nächste Stresstest für Bayer 04 und Wirtz – im direkten Duell gegen Bayern und Musiala. Nicht nur Nagelsmann wird genau hinschauen.

Emmanuel Schneider