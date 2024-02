Neuer-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer steht dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen zur Verfügung

Bis zuletzt stand der Einsatz von Torhüter Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern auf der Kippe. Wenige Stunden vor dem Anpfiff herrscht endlich Klarheit.

Wie die "Bild" und "Sky" am Samstagnachmittag übereinstimmend berichten, wird Manuel Neuer dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen wie erhofft zur Verfügung stehen. Dass der Nationaltorwart rechtzeitig fit werden würde, war noch am Tag zuvor ungewiss.

Neuer litt in den vergangenen Tagen unter Knieproblemen und konnte unter der Woche nur eingeschränkt trainieren. Erst in der finalen Einheit am Freitag nahm er wieder am Mannschaftstraining teil - gerade noch rechtzeitig, um im Bundesliga-Gipfel in der BayArena einsatzbereit zu sein.

Richtungsweisendes Spiel für den FC Bayern

Für den FC Bayern ist die Partie in Leverkusen eine mit richtungsweisendem Charakter. Sollte der Rekordmeister gegen die furios aufspielende Werkself verlieren, würde der Rückstand in der Tabelle auf vier Zähler anwachsen. Ein Szenario, das der FC Bayern um jeden Preis verhindern will.

Schon Mitte September im ersten Duell der beiden Mannschaften in dieser Saison hatten die Leverkusener den favorisierten Münchnern erfolgreich die Stirn geboten. Das Spiel in der Allianz Arena endete 2:2.

Dabei erholte sich die Werkself auch von einem frühen Rückstand durch Harry Kane (7.) schnell. Mit einem Traum-Freistoß glich Grimaldo in der 24. Minute aus. Als Leon Goretzka vier Minuten vor Schluss zum 2:1 traf, sah bereits alles nach einem Sieg des FC Bayern aus. Doch die Gäste schlugen noch in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zurück.

Seit der Partie marschieren die beiden Vereine in der Bundesliga vorneweg. Besonders beeindrucken konnten die Leverkusener, die in den ersten 20 Bundesliga-Spielen der Saison keine einzige Niederlage kassierten und das beste Jahr ihrer Vereinsgeschichte spielen.