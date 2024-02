Tuchel: "Hat sich nicht wie ein 0:3 angefühlt"

IMAGO/Cathrin Müller /M.i.S.

Tuchel verlor mit dem FC Bayern in Leverkusen

Der FC Bayern hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen die eigenen Grenzen aufgezeigt bekommen, mit 3:0 gewann die Werkself gegen die Münchner. Doch FCB-Coach Thomas Tuchel wollte das nach dem Spiel nicht so richtig wahrhaben.

"Das 0:3 hat sich für mich nicht wie ein 0:3 angefühlt", sagte Tuchel nach der Partie am "Sky"-Mikro. Seinem Team habe zwar "vorne die Durchschlagskraft gefehlt", das Ergebnis sei aber für sein Gefühl zu hoch gewesen, so der Münchner Trainer.

Am Beispiel des 0:1, das ausgerechnet Bayern-Leihgabe Josip Stanisic für die Leverkusener erzielte, machte Tuchel seinen Unmut klar. "Dieses Tor, das wir da kassieren, kann man eigentlich in der Fünferkette nicht kassieren. Das geht nicht, dass ein Ball flach an so vielen Spielern vorbeigeht, wenn wir extra zu fünft spielen. Das ist ein klarer Konzentrationsfehler. Es schlafen einfach alle. Es tut weh, ein sehr billiges Tor. Dadurch kippt das Momentum ...", ärgerte sich Tuchel.

Zunächst hatte Manuel Neuer, der doch noch rechtzeitig für die Partie zur Verfügung stand, nach einer Rettungsaktion von Minjae Kim gegen Bayers Adli stark pariert, doch nach dem folgenden Einwurf und der Hereingabe von Robert Andrich stand besagter Stanisic am langen Pfosten frei und erzielte die Führung.

Álex Grimaldo legte kurz nach dem Pausenpfiff nach, Jeremie Frimpong erzielte in den Schlusssekunden, als Neuer herausgeeilt war, das 3:0.

Trotz der spielerisch klar überlegenen Leverkusener und der schwachen Leistung seines Teams wollte Tuchel die Flinte nicht ins Korn werfen.

"Für uns verändert sich der Abstand, aber die Herangehensweise nicht. Wir müssen weitermachen, besser werden"

Für den taktischen Plan, in der Abwehr auf eine Kette mit drei Innenverteidigern zu setzen, der zuvor von TV-Experte Lothar Matthäus stark kritisiert wurde, übernehme er die Verantwortung, so Tuchel, betonte jedoch: "Ich würde es wieder so machen."

Ur-Münchner Thomas Müller, der nach 60 Minuten in die Partie kam, zählte nach der Partie derweil die eigenen Kollegen an.

FC Bayern: Müller fordert "Eier" a la Kahn

"Man sieht ein paar Symptome auf dem Feld. Ich vermisse einiges von uns Spielern... Wir sind im Training viel mutiger. Uns fehlt der Mut. Ich muss hier Oliver Kahn zitieren", spielte Müller bei "Sky" auf das berühmte "Wir brauchen Eier"-Zitat des früheren Keepers und ehemaligen Vorstandsbosses ein.

"Wir sind zu sehr in unseren Köpfen gefangen. Es ist okay, Druck zu verspüren, aber es muss auch Energie da sein. Wir spielen von A nach B und C. Wir haben keine Freiheit. Das fehlt in unserem Spiel", legte der Routinier den Finger in die Wunde.

Seinen Coach wollte Müller derweil aus der Schusslinie nehmen. "Manchmal muss man über die Spieler sprechen. Es geht nicht nur um den Trainer. Wir haben viele Spieler von internationalem Format auf dem Feld. Es geht auch um ein gewisses Maß an Spielintelligenz. Wir müssen uns steigern", so der Offensivmann.