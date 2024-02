Matthäus: "Bei Bayern wird es intern rauschen"

IMAGO/Thomas Pakusch

Laut Lothar Matthäus hat Leverkusen die Nase klar vor dem FC Bayern

Wie geht es beim FC Bayern nach der deutlichen 0:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen in den kommenden Tagen weiter? TV-Experte Lothar Matthäus prophezeit den Münchnern unruhige Zeiten.

Beim FC Bayern ist man Siege gewohnt, daher ist es per se ungemütlich, wenn die Münchner ein Spiel verlieren. Doch die krachende Niederlage (0:3) im so wichtigen Spiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen, der mittlerweile fünf Punkte enteilt ist, hat sehr viel Diskussionsbedarf hervorgebracht.

Unter anderem überraschte Thomas Tuchel mit einer Dreierkette in der Defensive, die im Rückwärtsgang zu einem Fünferriegel wurde. Ein Mittel, das sowohl Tuchels Mannschaft als auch TV-Experte Lothar Matthäus nicht verstand.

"Die Mannschaft hat nicht die Sicherheit. Die Entscheidungen, die Thomas Tuchel getroffen hat vor dem Spiel, kamen sicher aus seiner Überzeugung heraus. Aber sie haben einfach nicht funktioniert", legte Matthäus bei "Sky" den Finger in die Wunde.

"Wenn man 0:3 verliert, dann hat man sicherlich bei der Aufstellung auch Fehler gemacht." Zwar spiele Leverkusen mittlerweile "in einer eigenen Liga", so der Weltmeister von 1990 weiter, aber: "Trainer und Mannschaft müssen sich dennoch fragen, was sie falsch gemacht haben."

Matthäus sieht "Sturmgefahr" beim FC Bayern

An der Säbener Straße wird es laut Matthäus in den nächsten Tagen rund gehen. "Natürlich wird es nicht nur in den Medien rauschen, sondern auch bei Bayern intern", sagte der TV-Experte.

Einerseits werde der Trainer "die Mannschaft zurecht regeln". Andererseits werden sich die Bayern-Bosse "natürlich Gedanken machen, wie es weitergeht, wie der Zusammenhalt bei Bayern weiterhin möglich ist." Matthäus sieht gar "Sturmgefahr" beim FC Bayern.

Nach den Eindrücken des 21. Spieltags spricht kaum noch etwas gegen die erste Meisterschaft in der Leverkusener Vereinsgeschichte - gerade aufgrund der Leistungen beider Teams im so wichtigen Duell. Die Werkself zeigte den vielleicht besten Auftritt in einer ohnehin starken Saison, die Münchner dagegen boten "die schlechteste Leistung am wichtigsten Tag", so zumindest sah es Nationaltorwart Manuel Neuer.

Matthäus räumte seinem langjährigen Klub derweil nur noch geringe Chancen im Titelkampf ein. "Es war ein Klassenunterschied auf höchstem Niveau", sagte er und fügte vielsagend an: Die Champions League sei für die Bayern nach derzeitigem Stand "leichter zu gewinnen" als die Meisterschaft. Bayer Leverkusen sei "der Favorit" auf den Titel.