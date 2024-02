Neue Tuchel-Debatte? Das sagt Bayern-Boss Dreesen

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsboss beim FC Bayern

Ganz offensichtlich hat sich Cheftrainer Thomas Tuchel beim Bundesliga-Spitzenspiel seines FC Bayern bei Bayer Leverkusen vercoacht. Er stellte seine Mannschaft mit veränderter Grundformation auf, wollte den Gegner mit einer Dreierkette überraschen und vor Aufgaben stellen. Gebracht hat das letztlich nichts, der FC Bayern verlor klar und verdient mit 0:3. Was Tuchel das neue Spielsystem eingebracht hat, ist eine neue Debatte über seine eigene Person.

Warum die Münchner ausgerechnet im Top-Spiel bei der Werkself von ihrer eigentlich gesetzten Viererkette abwichen, war schnell klar: Tuchel wollte die Formation des Gegners spiegeln, um so in mehr direkte Duelle mit den Leverkusenern zu kommen und eigene Vorteile daraus zu schlagen. Gebracht hat das letztlich wenig, da auch Leverkusen seine taktische Grundordnung über den Haufen schmiss und in ungewohntem 4-2-3-1-System agierte.

Tuchel stellte nach der Partie schnell klar, dass er für die gewählte Taktik "die Verantwortung übernehme, meinte aber trotzig: "Wir werden aber nie beweisen können, was mit einer anderen Taktik passiert wäre."

Nachdem kurz nach dem Abpfiff bereits Thomas Müller bei "Sky" die ungewohnte 3-4-3-Grundordnung nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte ("Es waren genügend Spieler von internationalem Format dabei und da braucht man nicht die Schuld beim Trainer zu suchen"), äußerte sich im Nachgang auch Bayerns Vorstandvorsitzender Jan-Christian Dreesen in ähnlichem Tonfall.

"Über die Aufstellung will ich jetzt gar nicht groß spekulieren. Leverkusen war einfach besser. Wir haben verdient verloren, das müssen wir einfach so akzeptieren. Wir haben zum Glück noch 13 Spieltage und werden auf den einen oder anderen Patzer von Leverkusen hoffen", meinte Dreesen nach der dritten Saisonniederlage in der Bundesliga.

Dreesen: "Haben verdient verloren - leider"

Dreesen nahm einer aufkommenden Trainerdiskussion in München aufgrund der nunmehr klaffenden Fünf-Punkte-Lücke zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen dennoch schnell den Wind aus den Segeln: "Da ändert sich gar nichts. Wir wussten vorher, dass es ein schweres Spiel wird. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele."

Der Bayern-Boss wolle sich seinen Optimismus weiter beibehalten, glaubt auch nach der Niederlage im direkten Duell mit Bayer Leverkusen noch an die erneute Meisterschaft für seinen Verein: "Wer wäre ich, dass ich nicht Optimist wäre bis zum Schluss. Wir geben nicht auf, wir müssen da sein, wenn Leverkusen patzt. Nach so einem Spiel wie heute muss man sich sammeln und nach vorne schauen."

Der Frust, ausgerechnet im wichtigsten Spiel der bisherigen Bundesliga-Saison nicht auf dem Leistungs-Peak gewesen zu sein, wurmte den Vorstandsvorsitzenden des Rekordmeisters dann aber dennoch nachhaltig: "Es war das Spiel, auf das ganz Fußball-Deutschland seit Wochen hingefiebert hat. Und wir haben verdient verloren – leider", fasste es Dreesen aus seiner Sicht zusammen.