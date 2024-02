Freund wehrt sich gegen Kritik an Bayern-Trainer Tuchel

IMAGO/Blatterspiel

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund

Nach der deutlichen 0:3-Pleite bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen hinkt der FC Bayern der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nunmehr fünf Punkte hinterher. Sportdirektor Christoph Freund will das Titelrennen aber noch nicht abschreiben.

"Leverkusen macht es extrem gut, hat noch kein Spiel verloren und ist jetzt fünf Punkte vorne. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand", fasste der Österreicher am "Sky"-Mikrofon die Faktenlage nach dem 21. Spieltag zusammen.

Bei der Niederlage gegen die Werkself war die taktische Marschroute von Cheftrainer Thomas Tuchel ohne Erfolg geblieben, es mit einer neuen taktischen Grundordnung zu versuchen. Statt des gewohnten und eingespielten 4-2-3-1-Systems ließ Tuchel mit Dreierkette spielen, wollte so das Leverkusener System spiegeln.

Dieser Plan ging aber gehörig daneben, da auch B04-Cheftrainer Xabi Alonso mit einem taktischen Kniff aufwartete und selbst wiederum mit der Viererkette Hincapie, Tah, Tapsoba und Stanisic agierte.

Tuchel würde es "wieder so machen"

Trotz des verpatzten Matchplans des Münchner Cheftrainers nahm ihn Sportdirektor Freund demonstrativ aus der Schusslinie: "Es ist einfach nicht rund gelaufen, das hat nicht an der Grundordnung gelegen. Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Leistung aufs Feld zu bringen."

Der Bayern-Funktionär stellte sich damit vor Coach Tuchel, der nach Spielende für das misslungene Experiment die Verantwortung übernahm.

"Wir haben Bayer stark gemacht, auch durch eigene Fehler. Das hat doch nichts mit der Taktik zu tun. Die Trainer haben sich die ganze Woche viele Gedanken gemacht, wie man das richtig gut umsetzen kann. Im Endeffekt hat es dann nicht funktioniert. Aber das war nicht dem System geschuldet, sondern weil wir es nicht hinbekommen haben, auch individuell nicht", fügte Freund hinzu.

Tuchel selbst hatte am "Sky"-Mikrofon betont, sich seine Entscheidung hin zum 3-4-3-System "reichlich überlegt" zu haben: "Dann ist das der Plan. Ich übernehme dafür die Verantwortung. Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn wir anders gespielt hätten. Ich würde das wieder so machen."