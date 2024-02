Desolater Kane schockt mit Gurken-Statistik

IMAGO/Osama Faisal / SOPA Images

Bei Harry Kane ging im Topspiel der Bayern in Leverkusen überhaupt nix

Der FC Bayern geht im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen sang- und klanglos unter. Im Sturm bleibt ausgerechnet der als "Unterschiedsspieler" für die großen Partien geholte Superstar Harry Kane blass wie ein Engländer zu Urlaubsbeginn.

"The Trend ist your friend", heißt es so schön - ober eben nicht. Bei Bayern-Stürmer Harry Kane ist der Trend derzeit jedenfalls nicht unbedingt "very friendly". Dreimal hat der Engländer in den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen nicht getroffen und damit seinen Job im Dress der Münchner nicht gemacht.

Zur Einordnung: Dreimal nicht genetzt hatte Kane zuvor in der gesamten Hinrunde, also in 17 Spielen.

Ausgerechnet beim Topspiel in Leverkusen ging bei Kane gar nix (sport.de-Note: 6,0). Dabei haben ihn die Bayern doch genau für solche Spiele geholt, um Momente zu schaffen, die das uralte Münchner Selbstverständnis mit Leben füllen: Wenn's drauf ankommt, haut der FCB einen frechen Herausforderer weg.

"Vorne hat die Durchschlagskraft gefehlt, um zu gewinnen", kritisierte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Debakel seine Offensiv-Abteilung inklusive Kane.

20 Ballkontakte, nur ein Torschuss - für Kanes Leverkusen Statistik ist "mangelnde Durchschlagskraft" fast schon ein Euphemismus. Der Brite stellte gar seinen persönlichen Negativ-Rekord ein.

FC Bayern: Kane und Co. müssen schleunigst raus aus dem Tief

Immerhin: Geackert hat der 30-Jährige in der BayArena: 10,8 Kilometer riss Kane ab, nur Abwehrmann Noussair Mazraoui lief mehr. Aber: Die Bayern haben nicht 100 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überwiesen, damit bei Kane nach dem richtungsweisenden Spiel um die Meisterschaft ein "hat sich stets bemüht" im Zeugnis steht.

Kane und die Bayern müssen jetzt schnell die Kurve kriegen, soll die Saison nicht zum GAU werden. Am Mittwoch muss der Stürmerstar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League dringend wieder der alte Knipser sein. Es ist zumindest eines dieser Spiele, in denen Kane den Unterschied machen soll.