Erste "Tuchel raus"-Forderung beim FC Bayern

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wie fest sitzt Thomas Tuchel beim FC Bayern noch im Sattel?

Nach der 0:3-Klatsche im Topspiel gegen Bayer Leverkusen steht der FC Bayern mehr denn je in dieser Saison vor grundsätzlichen Fragen. Zumindest in Fan-Kreisen scheint selbst Trainer Thomas Tuchel nicht mehr unantastbar.

Als sich der FC Bayern im vergangenen Frühjahr von Julian Nagelsmann trennte und Thomas Tuchel als Cheftrainer ins Boot holte, war die Erklärung dafür einfach: Das Triple sei in Gefahr, lautete damals die Einschätzung beim Rekordmeister.

Doch ein Heilsbringer war der ehemalige BVB-Coach an der Isar bislang nicht. In der zurückliegenden Saison schied der Rekordmeister kurz nach der Tuchel-Anstellung im DFB-Pokal und in der Champions League aus. Letztlich wurde nur die Meisterschaft bejubelt. Nun bahnt sich nach der Klatsche in Leverkusen sogar eine titellose Spielzeit an.

Manche Anhänger des FC Bayern fordern eine ähnlich entschiedene Reaktion der Vereinsführung, wie sie damals Nagelsmann traf.

Am Sonntag fand sich sogar ein erstes "Tuchel raus"-Plakat an der Säbener Straße. Darüber berichtet "Sport1"-Reporter Stefan Kumberger via X.

Tuchel beim FC Bayern vorerst weiter im Sattel

Unbekannte hatten das unscheinbare Banner am Besucherparkplatz des Vereinsgeländes aufgehängt. Ähnliche Forderungen fanden sich am Samstagabend zahlreich auch in der Kommentarspalte unter Bayern-Beiträgen in den sozialen Medien.

Ein kritischer Bayern-Fan hat sich an der Säbener Straße ausgetobt. #B04FCB pic.twitter.com/76N0AEJwJy — Stefan Kumberger (@StefanKumberger) 11. Februar 2024

Von offizieller Stelle bekam Tuchel trotz der kritischen Lage mit nun fünf Punkten Rückstand im Titelrennen dennoch Rückendeckung.

Angesprochen auf eine mögliche Trainer-Diskussion sagte CEO Jan-Christian Dreesen am Samstag. "Da ändert sich gar nichts. Wir wussten vorher, dass es ein schweres Spiel wird. Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele."

Tuchel hatte in Leverkusen mit einer taktischen Umstellung auf Dreierkette überrascht und Führungsspieler wie Joshua Kimmich und Thomas Müller auf der Bank gelassen. Sein Plan ging nicht auf. Zahnlose Münchner erspielten sich in Leverkusen nicht eine nennenswerte Torchance.

Dreesen wollte die Niederlage aber nicht allein auf die Taktik schieben. "Über die Aufstellung will ich jetzt gar nicht groß spekulieren. Leverkusen war einfach besser. Wir haben verdient verloren, das müssen wir einfach so akzeptieren", so der Bayern-Boss.