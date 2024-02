"Brauchst dich nicht wundern": Hamann teilt gegen Tuchel aus

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Hamann kritisiert die Personalentscheidungen von Thomas Tuchel beim FC Bayern

Nach der verdienten und überraschend deutlichen 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen steht beim FC Bayern vor allem ein Mann in der Kritik: Trainer Thomas Tuchel. "Sky"-Experte Dietmar Hamann nahm sich am Sonntag explizit Tuchels Personalentscheidungen im Bundesliga-Topspiel zur Brust.

Dass der FC Bayern am Samstagabend derart bei der Werkself unter die Räder kam, erstaunte und überraschte viele. Auch Dietmar Hamann hat im Vorfeld nicht mit so einer Abreibung der Münchner gerechnet, die auf dem Papier seiner Meinung nach keinesfalls schlechter als die Leverkusener dastehen.

"Die Spieler, die Leverkusen zur Verfügung hat, hast du in München auch. Kim wurde letztes Jahr Meister mit Napoli. Du hast einen Matthijs de Ligt, der war mit 20 Jahren Kapitän von Ajax. Dann hast du einen Upamecano, der für Frankreich spielt. Und du hast einen Kimmich", zählte Hamann bei "Sky 90" beispielhaft einige Namen auf.

"Wenn Kimmich fit ist, hat er zu spielen!"

Dass aber zum Beispiel Kimmich nicht von Anfang an spielte, kreidete Hamann Tuchel unmissverständlich an.

"Ein Kimmich stellt sich hin und sagt, er hat zwei Wochen trainiert, um hier [von Anfang an] dabei zu sein. Und wenn ein Kimmich fit ist, dann hat er zu spielen. Bei aller Liebe zu Pavlovic. In so einem Spiel brauchst du die besten und erfahrensten Leute, weil ein Fehler entscheidend sein kann. Und du brauchst Führung", kritisierte der Ex-Profi die Entscheidung des Münchner Trainers, Kimmich zunächst auf der Bank zu lassen.

Was Hamann besonders erstaunt: Auch Dayot Upamecano war zuletzt verletzt und ist erst seit Kurzem wieder im Training. Für ihn hat es in Leverkusen allerdings zur Startelf gereicht. "Und beim Kimmich sagt Tuchel, es war ihm zu viel Risiko", wunderte sich Hamann über die Begründung des Trainers.

Hamann: Tuchel hat Trio beim FC Bayern "demontiert"

Auch die erneute Versetzung von Matthijs de Ligt stieß Hamann sauer auf. "Du willst Meister werden und in der Champions League gewinnen oder mindestens ins Halbfinale kommen. Dann wirst du einen de Ligt brauchen", sagte der "Sky"-Experte.

"Jetzt kommt Kim vom Asiencup und spielt. Upamecano war verletzt, ist erst seit einer Woche wieder im Training und spielt. Ein Dier kommt als Ergänzungsspieler und spielt jetzt vor einem de Ligt. Was soll sich ein de Ligt dabei denken?", fragte Hamann, der anmerkte, dass der Niederländer schon vor Wochen mit einem Abgang aus München liebäugelte, weil er zu selten zum Einsatz kommt.

Der Niederländer sei neben Kimmich und Leon Goretzka einer der drei Spieler, die Tuchel "in den letzten Monate demontiert hat", wetterte Hamann: "Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du in so einem Spiel keine Führung hast und es keinen Widerstand gibt."