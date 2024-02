Neuer fehlt im Mannschaftstraining - Sané geht vorzeitig

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Manuel Neuer vom FC Bayern hatte zuletzt mit Kniebeschwerden zu kämpfen

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern bei Bayer Leverkusen stand ein Einsatz von Manuel Neuer lange auf der Kippe. Zu Wochenbeginn bekam der Münchner Kapitän nun eine kleine Pause.

Manuel Neuer hat am Montagvormittag nicht am Mannschaftstraining des FC Bayern teilgenommen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Die Einheit von Cheftrainer Thomas Tuchel war unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten worden, damit sich die Stars vor dem so wichtigen Champions-League-Spiel bei Lazio Rom (Mittwoch, 21:00 Uhr) in Ruhe vorbereiten können.

Der 37 Jahre alte Schlussmann hatte schon in der vergangenen Woche das Training verpasst, erst kurzfristig gab er nach Kniebeschwerden Entwarnung. Gegen Bayer Leverkusen (0:3) stand Neuer somit wie gewohnt zwischen den Pfosten.

Nun fehlte er aus Gründen der Belastungssteuerung im Training, wie der FC Bayern mitteilte. Wie "Bild" berichtet, arbeitete er stattdessen im Kraftraum auf dem Ergometer.

Sané verabschiedet sich vorzeitig - Zaragoza wieder dabei

Gleiches gilt für den 26 Jahre alten Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der nach seiner Teilnahme am Afrika-Cup und dem Comeback gegen Bayer Leverkusen eine Pause erhielt.

Wie "Bild" unterdessen berichtet, verabschiedete sich DFB-Flügelstürmer Leroy Sané schon nach 15 Minuten. Der 27-Jährige trainierte anschließend im Kraftraum. Gegen Leverkusen hatte er wie Mazraoui zur Anfangsformation gezählt.

Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza kehrte derweil nach einem grippalen Infekt zurück auf den Platz. Gegen Bayer Leverkusen hatte der 22-Jährige aussetzen müssen. Noch hat der junge Spanier in seiner Karriere kein einziges Spiel auf internationaler Klub-Ebene bestritten.

Konrad Laimer, der zuletzt wegen eines Muskelbündelrisses fehlte, konnte nach Bayern-Angaben im Individualtraining erstmals wieder Übungen mit dem Ball absolvieren.