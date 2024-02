Ausstiegsklausel bei Werder-Leihgabe enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Eren Dinkci (l.) gewann mit Heidenheim gegen seinen Stammklub Werder Bremen

Bundesligist Werder Bremen hat Eren Dinkci im Sommer an Aufsteiger 1. FC Heidenheim verliehen, um dessen Chancen auf Spielpraxis zu erhöhen. Zwar setzt SVW in Zukunft durchaus auf den in dieser Saison so aufblühenden Angreifer, eine Vertragsklausel könnte den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Zukunft von Eren Dinkci bei Werder Bremen ist offenbar auch nach dessen Rückkehr im Sommer zu den Grün-Weißen keinesfalls in Stein gemeißelt.

Wie "Bild" berichtet, kann er den Klub nämlich dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Der Betrag soll bei fünf Millionen Euro liegen. Eigentlich hat das Arbeitspapier des 22-Jährigen am Osterdeich noch eine Gültigkeit bis 2025.

Bei Werder Bremen ist man aufgrund der rasanten Entwicklung des Stürmers bei der Liga-Konkurrenz aus Heidenheim allerdings stark an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Sieben Tore schoss Dinkci in 20 Bundesliga-Partien in der laufenden Spielzeit. Ein Tor bereitete der pfeilschnelle Angreifer zudem vor.

Werder Bremen kündigt Gespräche an

Werder Bremens Leiter des Lizenzbereichs Clemens Fritz bekräftigte daher gegenüber "Bild", dass man womöglich schon in der näheren Zukunft mit Eren Dinkci über eine vorzeitige Verlängerung spricht: "Wir werden uns zeitnah mit seiner Agentur zusammensetzen, um zu besprechen, wie es im Sommer weitergeht."

Einen guten Eindruck hinterließ der ehemalige U20-Nationalspieler zuletzt beim 2:1-Sieg des Aufsteigers in Bremen. Durch seinen Sprint leitete er den zweiten Treffer der Heidenheimer von Jan-Niklas Beste ein. Fritz lobte: "Ich habe ihm nach dem Spiel gratuliert. Eren hat es wieder sehr ordentlich gemacht. Er hat eine tolle Dynamik, starken Speed. Er entwickelt sich richtig gut."

Eren Dinkci ist in Bremen geboren und kam als U19-Spieler zu den Grün-Weißen. Wie sein Vater jüngst erklärte, ist es der "größte Wunsch" des Youngsters, ab der kommenden Saison bei Werder Bremen zu den Stammspielern zu gehören.