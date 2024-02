Tuchel-Taktik soll für "Kopfschütteln" gesorgt haben

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern unter Druck

Die krachende 0:3-Klatsche des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen schlägt weiterhin hohe Wellen. Im Fokus der Kritik befindet sich meist Münchens Coach Thomas Tuchel, der sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen muss, dass seine Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

"Es ist die Woche, die sich anders anfühlt, als die Wochen davor. Es ist der Moment, eine Schippe draufzulegen", mit diesen markigen Worten stellte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spitzenpartie gegen Bayer Leverkusen eindeutig klar, dass man beim FC Bayern wisse, dass die Stunde geschlagen hat - gebracht hat es letztlich wenig.

Im Gegenteil: Die Art und Weise, wie die Münchner gegen Bayer Leverkusen unter die Räder kamen, soll Tuchel und Co. klubintern viel Gegenwind eingebracht haben.

Der "tz" zufolge sorgte vor allem Tuchels "Taktik-Kniff", von einem 4-2-3-1 auf ein 3-4-3 zu switchen für überraschte Gesichter bei den Verantwortlichen.

Zwar, so will die Zeitung erfahren haben, deutete sich der Systemwechsel an, da Tuchels Assistent Arno Michels im Vorfeld der Partie sogar einen Vortrag vor den Jugendtrainern des deutschen Rekordmeisters gehalten haben soll, indem er betonte, dass Anpassungen von Trainerseite notwendig seien, wenn man gegen absolute Topteams wie die Werkself bestehen wolle.

"Kopfschütteln" bei den Stars des FC Bayern

Laut dem Bericht ging die Ansprache allerdings nach hinten los: Michels Worte sollen den Eindruck erweckt haben, man fürchte sich vor Bayer. Zudem soll nach der Pleite intern bemängelt worden sein, dass es nach dem Mia-san-mia-Dogma des FC Bayern eher so zu sein habe, dass sich der Gegner anpassen müsse und nicht umgekehrt.

Außerdem, so lautet ein weiterer Vorwurf in Richtung Tuchel, habe der Coach mit seiner Aufstellung bei den eigenen Spielern teils für "Kopfschütteln" gesorgt. Konkret erwähnt die "tz" die Entscheidung, Matthijs de Ligt auf die Bank zu setzen und stattdessen Neuzugang Eric Dier, den zuletzt verletzten Dayot Upamecano und den Jetlag geplagten Min-jae Kim in die Defensive zu beordern. Auch der Verzicht auf Joshua Kimmich und Thomas Müller in einer wegeweisenden Partie soll für Unverständnis gesorgt haben.

So oder so wird deutlich, dass die Stimmung in München schon besser war. Gegen Lazio Rom muss am Mittwoch nun unbedingt eine überzeugende Leistung her. Sollte dies nicht gelingen, könnte die Luft für Tuchel ganz schnell dünn werden.