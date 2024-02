TV-Kommentator: FC Bayern hat "kein Trainer-Problem"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Thomas Tuchel ging mit seinem FC Bayern in Leverkusen baden

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern nach der eklatanten Pleite gegen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen (0:3) mehr und mehr in der Kritik. TV-Kommentator Wolf-Christoph Fuss sieht das eigentliche Problem aber nicht beim Cheftrainer der Münchner.

Geht es nach Fußball-Kommentator Wolf-Christoph Fuss, der am vergangenen Samstag auch das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern im Stadion begleitete, hat der deutsche Rekordmeister "kein Trainer-Problem". Das sagte der 47-Jährige in der "Sky"-Sendung "Glanzparade".

Vielmehr handele es sich um ein "mannschaftliches Thema, das sehr vielschichtig, sehr diffizil ist und das zwei europäische Top-Trainer, mit Nagelsmann und Tuchel, nicht mit Handauflegen gelöst bekommen".

Auch, wenn Fuss "nicht jede Personalentscheidung" der letzten Wochen von Tuchel nachvollziehen könne, habe er "nicht den Eindruck, als würde diese Station Bayern München der Reputation von Thomas Tuchel in Europa in irgendeiner Weise schaden". Tuchel präsentiere sich auf Pressekonferenzen "sehr ehrlich" und spreche Defizite klar an.

Fuss: Die "Spanne" beim FC Bayern ist zu groß

"Das Problem ist, dass er eine Mannschaft hat, der man zutraut, dass sie die Champions League gewinnt", so der TV-Kommentator: "Der man aber auch genauso zutrauen muss, dass sie gegen Lazio ausscheidet. Diese Spanne ist zu groß."

Was ihn am "allermeisten" überrascht habe, ist, dass sich die Bayern-Spieler zuletzt nicht gegen die Niederlage aufgebäumt haben - eine Qualität, die den deutschen Rekordmeister über Jahre hinweg ausgezeichnet hatte.

"Sky"-Moderator Thomas Wagner stellte in der Sendung sogar die Qualität des Kaders infrage: "Für mich stimmt die Kaderstruktur im Moment nicht. Ich glaube, dass der ein oder andere Spieler qua seiner Erfolge der Vergangenheit ein stückweit überschätzt wird." Mit seiner Art der Kommunikation schaffe es Thomas Tuchel nicht, dieses Problem zu lösen, so die Einschätzung.