FC Bayern sucht "inspirierenden Team-Player"

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern braucht Verstärkung an der Säbener Straße

Während der FC Bayern ständig daran interessiert ist, die besten Spieler aus aller Welt für den Profi-Kader zu verpflichten, suchen die Münchner nun auch nach geeignetem Personal für außerhalb des Rasens. Denn an der Säbener Straße werden dringend Verstärkungen gebraucht.

Wer gerne einmal ganz offiziell das Wappen des FC Bayern auf der Kleidung tragen und sich als Mitarbeiter des deutschen Fußball-Rekordmeisters bezeichnen will, hat nun die Chance dazu. Denn wie auf der Job-Plattform "Linkedin" zu sehen ist, suchen die Münchner nach Mitarbeitern im Ordnungsdienst.

"Engagierte und inspirierende Team-Player seien gewünscht, heißt es dort. Beim FC Bayern bekomme man die Möglichkeit, seinen "ganz persönlichen Weg im Club zu gehen."

An der Säbener Straße, also dort wo sich die Geschäftsstelle befindet und wo auch die Profis trainieren, winke einem die Chance, "Schnittstelle zur Mannschaft" zu sein. Enger Kontakt zu den Ikonen wie Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. sollte damit garantiert sein.

FC Bayern sucht Quereinsteiger

Der Ordnungsdienst sei "für viele Fans der erste, persönliche Berührungspunkt des Clubs. Damit übernimmt jedes Teammitglied nicht nur die Verantwortung, einen reibungslosen Trainings- und Spielablauf sowie Sicherheit für alle Beteiligten zu garantieren", sondern sei auch jederzeit Ansprechpartner.

Zu den Aufgaben gehöre die Kontrolle, wer Zutritt zum Trainingsgelände bekomme, aber auch der Einsatz bei Heim- und Auswärtsspielen sei möglich - genauso wie "vielfältige Service- und Ordnungsaufgaben bei diversen Veranstaltungen des FC Bayern", wozu laut der Stellenausschreibung unter anderem die Jahreshauptversammlung gehöre. Wochenendarbeit gehört damit zum Standard.

Angelegt ist die Aufgabe als Minijob oder in Teilzeit. Erfahrungen im Ordnungsdienst sind nicht unbedingt nötig. Motivierte Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen seien "äußerst erwünscht".

Hier gehts zum Job-Profil!