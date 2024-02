Eintracht Frankfurt baggert weiter an Uzun

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Eintracht Frankfurt soll Interesse an Can Uzun haben

Im Winter hat Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt noch einmal mächtig nachgelegt und den Kader mit den Offensivkräften Jean-Mattéo Bahoya, Hugo Ekitiké sowie Sasa Kalajdzic und Mittelfeldspieler Donny van de Beek (letztere drei sind geliehen) aufpoliert. Damit nicht genug: Für den kommenden Sommer zurrte man bereits die Verpflichtungen der Verteidiger Nathaniel Brown und Aurèle Amenda fest. Abgeschlossen sind die Planungen offenbar dennoch noch nicht.

Wie "Sky" berichtet, baggert Eintracht Frankfurt in Person von Sportchef Markus Krösche weiterhin auf Hochtouren an Can Uzun vom 1. FC Nürnberg. Der 18-Jährige gehört mit 13 Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen für den 1. FC Nürnberg zu den Überfliegern des deutschen Fußballs und hat es längst in den Fokus der prominenteren Konkurrenz geschafft.

Uzun selbst, so "Sky", würde sich gerne der Eintracht anschließen, eine finale Vereinbarung soll aber weiterhin ausstehen. Zuletzt wurden auch dem BVB große Chancen im Poker zugerechnet. Nürnberg soll mindestens zehn Millionen Euro verlangen.

Eintracht Frankfurt "ein Stück weit auf Transfererlöse angewiesen"

Sollte Uzun kommen, wird er Teil eines langfristigen Projekts, wie Krösche unlängst betonte: "Wir haben generell im Sommer und Winter viel gemacht und dem Kader Fähigkeiten zugeführt, die ein Stück weit gefehlt haben: Geschwindigkeit, Variabilität, Stabilität. Das war ein Schritt nach vorne", so Krösche. Nun gehe es darum, eine gewisse Kontinuität zu bekommen und den Kader längerfristig zusammenzuhalten.

Ein generelles Abgangsveto beinhaltet die Aussage allerdings nicht. "Wenn sich aber ein Spieler schneller entwickelt als der Klub und unsere Forderungen erfüllt werden, werden wir ihn ziehen lassen", stellt Krösche klar. Schließlich bleibe man "ein Stück weit auf Transfererlöse angewiesen".