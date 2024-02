Krösche gibt Einblick ein Eintracht-Planungen

IMAGO/Marc Schueler

Eintracht Frankfurt schleißt einen Abschied seiner Stars nicht aus

0:2 gegen den 1. FC Köln, 1:1 gegen de VfL Bochum: Vor dem Zwischenrunden-Hinspiel der Conference League gegen den belgischen Verein Union Saint-Gilloise strotzt Eintracht Frankfurt nicht gerade vor Selbstvertrauen: Sportvorstand Markus Krösche hat nun einen aggressiveren Spielstil gefordert und zudem einen interessanten Blick auf die Zukunft der SGE gerichtet.

"Wir müssen einfach sehen, dass wir weniger klassisch, sondern mehr Heavy Metal im Stadion von unserer Seite sehen", forderte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag auf der Pressekonferenz in Vorfeld der K.o.-Phase der Conference League. Die zuletzt spielerisch schwächelnden Hessen reisen am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+) zum belgischen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise.

"Es ist ein sehr wichtiges Spiel", betonte Krösche, der vor einem "guten" Gegner warnt: "Wir müssen auf dem Top-Level sein, um sie zu schlagen." Zwar liegt die Eintracht als Tabellensechster der Fußball-Bundesliga auch für die kommende Saison auf Europapokalkurs. Doch die enttäuschenden Auftritte in Köln und gegen den VfL Bochum dämpften die Stimmung deutlich.

Eintracht Frankfurt "ein Stück weit auf Transfererlöse angewiesen"

"Wir müssen auch ehrlich mit uns selbst sein, dass die Art und Weise, wie wir aktuell Fußball spielen, nicht das ist, was wir haben wollen", nahm Krösche kein Blatt vor den Mund, betonte allerdings erneut, dass Trainer Dino Toppmöller nicht zur Diskussion steht: "Es gehört einfach zum Geschäft, dass er mal kritisiert wird und mit der Kritik umgehen muss. Aber das ist für ihn kein Problem - und für uns auch nicht."

Außerdem äußerte sich der SGE-Boss zu den zurückliegenden Transferperioden, in denen die Eintracht auffallend aktiv agierte: "Wir haben generell im Sommer und Winter viel gemacht und dem Kader Fähigkeiten zugeführt, die ein Stück weit gefehlt haben: Geschwindigkeit, Variabilität, Stabilität. Das war ein Schritt nach vorne", so Krösche, nun gehe es darum, eine gewisse Kontinuität zu bekommen und den Kader längerfristig zusammenzuhalten.

Ein generelles Abgangsveto beinhaltet die Aussage allerdings nicht. "Wenn sich aber ein Spieler schneller entwickelt als der Klub und unsere Forderungen erfüllt werden, werden wir ihn ziehen lassen", stellt Krösche klar. Schließlich bleibe man "ein Stück weit auf Transfererlöse angewiesen".