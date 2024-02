Neuer sieht kein Führungs-Vakuum beim FC Bayern

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Laut Manuel Neuer hat der FC Bayern genügend Führungsspieler

Manuel Neuer sieht beim FC Bayern kein Vakuum an Führungsspielern. Der Kapitän räumt vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom aber ein, dass personell eine gewisse Konstanz fehlt.

"Wir haben viele Führungsspieler in den eigenen Reihen", sagte der Tormann vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Münchner in der Königsklasse am Mittwoch (live im sport.de-Ticker) bei Lazio Rom. Die Leader-Debatte war nach der 0:3-Klatsche in Leverkusen aufgekommen. "Sport1"-Experte Stefan Effenberg etwa hatte im "Doppelpass" moniert, im Bayern-Team fehle es an Charakteren "zu denen man aufschauen, an denen man sich festhalten kann".

"Thomas Müller stand nicht auf dem Platz, Jo Kimmich wurde eingewechselt, war verletzt", kommentierte Neuer mit Blick auf das Leverkusen-Spiel: "Es ist schon so, dass man mit einer eingespielten Mannschaft und einer gewissen Achse einiges regeln kann", sagte Neuer.

Tuchel hatte Müller und Kimmich im Spitzenspiel zunächst auf der Bank gelassen. Wenn einer der Anführer fehle, müssten andere ran, betonte der Torwart. "Die, die auf dem Platz standen, sind auch erfahren. Dann müssen Spieler, die nicht in der ersten Reihe stehen, sondern in der zweiten oder dritten, mehr Verantwortung übernehmen und im Sinne der Mannschaft und des Erfolges coachen."

FC Bayern muss sich "zusammenraufen"

Das Leverkusen-Debakel habe der FC Bayern "noch nicht ganz verdaut", bekannte Neuer. "Das war das wichtigste Spiel in der Bundesliga, wenn man da leider so untergeht, macht das was mit einem und macht uns nachdenklich." Die Mannschaft habe sich "nicht fußballschlau verhalten", kritisierte der Nationaltorhüter.

Neuer beschwört vor dem Lazio-Spiel nun eine alte Weisheit. "Man muss immer wieder aufstehen können nach Niederlagen, nach Verletzungen oder nach schlimmen Erfahrungen. Wir müssen uns zusammenraufen", forderte er. Jeder im Team habe "die Motivation und den Hunger, eine bessere Leistung zu bringen und zu zeigen, wer wir sind."

Die Bayern treffen im Achtelfinale der Champions League zunächst im Stadio Olimpico auf Lazio Rom. Das Rückspiel findet am 5. März in München statt.