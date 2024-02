FC Bayern macht bei Guirassy offenbar ernst

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serhou Guirassy spielt mit dem VfB Stuttgart eine ganz starke Bundesliga-Saison

Schon seit geraumer Zeit wird dem FC Bayern Interesse an VfB-Stürmer Serhou Guirassy nachgesagt - und dieses soll jetzt richtig heiß lodern. Offenbar muss der (Noch-)Stuttgarter nur sein Go geben - das aber an einer Frage hängt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, sind sich die Verantwortlichen der Bayern einig, einen Vorstoß in Sachen Guirassy zu unternehmen. Die VfB-Führung wisse demnach davon.

In Guirassys Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, wonach er die Schwaben im Sommer für eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro verlassen darf. Sein Marktwert wird derzeit von "transfermarkt.de" mit 40 Millionen Euro taxiert. Die Ablöse wäre für die Bayern ein Schnäppchen - mit Guirassy hätten sie einen Top-Mann in der Hinterhand, sollte sich Harry Kane verletzen und ausfallen.

Der 27 Jahre alte Stürmer aus Guinea hat in der laufenden Saison in 15 Ligaspielen 17 Tore geschossen. Neben den Bayern sollen auch europäische Fußball-Schwergewichte wie Manchester United oder AC Mailand ihre Fühler nach Guirassy ausgestreckt haben.

Die Bayern haben nun offenbar offiziell ihren Hut in den Ring geworfen.

VfB Stuttgart: Guirassy die schwäbische Tor-Versicherung

Der Ball würde dann bei Guirassy liegen. Will er wirklich in München anheuern, wo Superstar Kane als Nummer 9 im Sturm gesetzt ist? Für Guirassy wäre im Bayern-Team nur ein Plätzchen frei, wenn Tuchel auf sein favorisiertes 3-5-2-System umstellen sollte. Derzeit spielen die Münchner meist im 4-3-2-1 mit nur einer Sturmspitze - natürlich Kane.

Guirassy spielt seit 2022 im Ländle. Zunächst kam er auf Leihbasis von Ligue-1-Klub Stade Rennes, im Sommer 2023 verpflichtete der VfB Guirassy dann fest - und das zahlte sich aus. In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte er mit jedem seiner ersten acht Torschüsse einen Treffer. Mit 14 Toren in den ersten acht Spielen stellte er zudem einen Bundesliga-Rekord auf.