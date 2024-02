Comeback-Hammer? Bayern-Bosse denken über Flick nach

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hansi Flick (oben rechts) verließ den FC Bayern 2021

2021 verließ Hansi Flick den FC Bayern nach knapp zwei äußerst erfolgreichen Jahren als Cheftrainer. Zwischen dem Übungsleiter und seinen Vorgesetzten soll es damals atmosphärisch nicht mehr gestimmt haben. Mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben, sogar ein Comeback in München wurde offenbar schon diskutiert.

In seiner vergleichsweise kurzen Amtszeit an der Säbener Straße hat Hansi Flick mit dem FC Bayern nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League und die Klub-WM.

Dennoch gingen beide Seiten nicht unbedingt im Guten auseinander: Vor seinem Abschied soll Flick mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht mehr harmoniert haben, zudem störte ihn der Dauerflirt des Vereins mit Julian Nagelsmann, der schlussendlich auch sein Nachfolger wurde.

Nach seinem Aus beim Rekordmeister wurde Flick Bundestrainer, beim DFB lief es für den heute 58-Jährigen jedoch überhaupt nicht rund. Die Folge: Aktuell ist der gebürtige Heidelberger ohne Job und damit im kommenden Sommer verfügbar.

Ebendies soll in der Führung des FC Bayern nach "Sport Bild"-Informationen durchaus Neugierde ausgelöst haben. Es gebe "Verantwortliche im Klub, die sich eine Rückkehr vorstellen können", heißt es.

Hintergrund: Spätestens nach der schmerzhaften 0:3-Packung im Top-Spiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen steht Thomas Tuchel in München auf der Kippe, in der Gerüchteküche kursieren immer neue Namen als mögliche Nachfolge-Kandidaten.

Passend dazu soll Flick "für eine neue Herausforderung bereit" sein, ab Sommer will er wieder einen Verein trainieren.

FC Bayern: Aussprache zwischen Flick und Hoeneß

Zum Zünglein an der Waage könnte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß werden. Dem Vernehmen nach galt eine Rückkehr von Flick "bisher als ausgeschlossen", weil das Verhältnis zwischen dem Ex-Coach und dem Aufsichtsrat nach der Trennung "zu sehr belastet" gewesen sein soll.

Doch: Laut "Sport Bild" haben sich die beiden meinungsstarken Alphatiere mittlerweile ausgesprochen und die "gegenseitigen Vorwürfe ausgeräumt".

Wie konkret die Comeback-Pläne tatsächlich sind, ist unklar. Ohne Konkurrenz wäre der FC Bayern bei Flick allerdings nicht, speziell beim FC Barcelona soll er hoch im Kurs stehen.