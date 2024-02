Lautern bestätigt Trainer-Knall - Funkel im Anflug!

IMAGO/Steven Mohr

Dimitrios Grammozis ist nicht mehr Trainer des 1. FC Kaiserslautern

Trainer-Beben in der 2. Fußball-Bundesliga! Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit sofortiger Wirkung von Coach Dimitrios Grammozis getrennt. Das bestätigte der Klub am Mittwochmorgen. Der Deutsch-Grieche, der zuvor beim FC Schalke 04 aktiv war, hatte den Job erst Anfang Dezember 2023 übernommen.

"Der 1. FC Kaiserslautern hat am späten Dienstagabend Dimitrios Grammozis und Sven Piepenbrock von ihren Aufgaben als Cheftrainer und Co-Trainer freigestellt. Der Nachfolger wird am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Betzenberg leiten", kündigte der 1. FC Kaiserslautern in einer offiziellen Mitteilung an, ohne darauf einzugehen, wer die Nachfolge antreten wird.

Zuvor hatten bereits die "Bild" und "Sky" von der Entlassung berichtet.

Laut dem Portal "Der Betze brennt" tendiert man aktuell dazu, Routinier Friedhelm Funkel als Retter ins Boot zu holen. Ein "Kurzzeitcomeback" des 70-Jährigen liege im Bereich des Möglichen. Auch der "kicker" bestätigt, dass Funkel das Amt übernimmt.

Ob sich das Gerücht bewahrheitet, wird noch im Laufe des Mittwochs klar. Die Roten Teufel erklärten, dass Grammozis' Nachfolger "am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Betzenberg leiten" wird.

Völlig überraschend kommt der Schritt nicht: Grammozis feierte mit Lautern in sechs Ligapartien nur einen Sieg und verlor gleich fünfmal. Im Pokal schaffte man zwar sensationell den Einzug ins Halbfinale, die Zweifel waren wohl dennoch zu groß.

Auch sportliche Führung des 1. FC Kaiserslautern angezählt

Das zeichnete sich bereits am vergangenen Samstag nach dem 1:2 (0:1) gegen den SC Paderborn ab. "Der Trainer ist die ärmste Sau. Er hatte von Anfang an wenig Standing hier, warum auch immer. Aber du musst Ergebnisse liefern, das wissen ich, Trainer und Mannschaft. Die Stimmung droht nicht zu kippen, die Stimmung ist gekippt", hatte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen ein Bekenntnis zu seinem Trainer vermieden.

Allerdings soll auch Hengen nicht mehr uneingeschränkt fest im Sattel sitzen. "Sky" zufolge wurde am Sonntag intern auch darüber diskutiert den Sportboss sowie Sportdirektor Enis Hajri von ihren Aufgaben zu entbinden. Das Duo darf jedoch erst einmal bleiben.