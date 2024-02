Weitere Hintergründe zum Walter-Aus beim HSV aufgedeckt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Trainer Tim Walter musste beim HSV seinen Hut nehmen

Weil der Aufstieg auch im dritten Jahr unter seiner Ägide in Gefahr geriet, musste Tim Walter beim Hamburger SV zuletzt seinen Hut nehmen. Nun wurden weitere Hintergründe zum HSV-Aus des 48-Jährigen aufgedeckt.

Während der Hamburger SV nach der Entlassung von Tim Walter am Montag weiter nach einem Trainer sucht, hat die "Sport Bild" enthüllt, was Walter bei den Rothosen eigentlich genau zum Verhängnis wurde. Klar, der HSV steht erneut "nur" auf dem Relegationsrang, doch der Abstand auf Platz zwei beträgt lediglich zwei Zähler, ganze 13 Spiele sind noch zu absolvieren. Was also bewog die Verantwortlichen dazu, sich von Walter trennen?

Allen voran sollen die HSV-Bosse nicht mehr davon überzeugt gewesen, dass Walter noch der richtige Mann für das Traineramt ist. Zu vogelwild waren viele Auftritte des Teams unter dem 48-Jährigen, das Vertrauen schwand, dass der Coach noch etwas daran ändern könne.

Dabei hatten es die Verantwortlichen um Sportvorstand Jonas Boldt und Profi-Direktor Claus Costa laut dem Bericht immer wieder mit Ansprachen bei Walter versucht, dieser sollte seine Spielweise anpassen, um stabiler zu stehen. Doch das misslang.

Es heißt, dass Walter selbst im Falle eines erfolgreichen Aufstiegs unter seiner Leitung keinen Freifahrtschein für die Bundesliga gehabt hätte, eben weil die Überzeugung fehlte, dass er das HSV-Team für das Oberhaus in die Spur bringen könnte.

Zuletzt soll Walter auch den Rückhalt in der Kabine verloren haben, wie "Sport Bild" weiter berichtet.

Demnach soll der Torwartwechsel im Spiel gegen Hannover 96 (3:4) - Routinier Daniel Heuer Fernandes musste raus, der eher unerfahrene Matheo Raab bekam eine Chance - nicht gut innerhalb der Mannschaft angekommen sein.

HSV: Walter per Anruf entlassen

Die Sorge vieler Profis: Wenn Walter schon die Nummer eins fallen lässt, was ist dann mit den anderen Führungsspielern? Angst sei in der Umkleide aufgekommen.

Am Ende zogen die HSV-Bosse um Boldt die Reißleine. Der Sportvorstand soll Walter am Sonntag per Telefon vom Rauswurf informiert haben. Da weilte Walter gerade bei seiner Familie in München.