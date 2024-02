Wird Undav zum Rekord-Transfer des VfB Stuttgart?

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Deniz Undav hat beim VfB Stuttgart einen Lauf

Der VfB Stuttgart befindet sich auch dank der Leistungen von Deniz Undav auf einem Höhenflug. Die Schwaben können ihren Angreifer im Sommer fest verpflichten. Undav treibt seinen Preis aktuell aber offenbar persönlich in die Höhe.

Laut "Sport Bild" ist die an Brighton & Hove Albion zu zahlende Ablösesumme von "persönlichen Leistungsparametern" abhängig. Undav ist noch bis zum Saisonende vom Premier-League-Klub an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bundesliga will den 27-Jährigen unbedingt halten.

Der VfB Stuttgart muss dafür aber wohl tief in die Tasche greifen. "Sport Bild" zufolge kann "die kolportierte Ablöse von zwölf Millionen Euro" auf "bis zu 20 Millionen Euro steigen". Grund dafür sollen jene "Leistungsparameter" sein, die im Zuge des Leihgeschäfts mit Brighton & Hove Albion vereinbart wurden.

VfB Stuttgart: Undav kann sich Verbleib vorstellen

Undav präsentiert sich im Ländle aktuell in Topform. In den vergangenen drei Bundesliga-Begegnungen erzielte der Mittelstürmer ganze fünf Tore. Der Neuzugang kommt wettbewerbsübergreifend in dieser Saison auf 15 Treffer.

"Ich kann sagen, dass ich mich beim VfB total wohlfühle. Wir sind eine Einheit, die Fans sind der Wahnsinn. Es ist ein echtes Team zusammengewachsen", sagte Undav zuletzt gegenüber "Sport Bild".

"Ich kann mir durchaus vorstellen, länger hierzubleiben", ließ er zudem aufhorchen, betonte jedoch gleichzeitig: "Mein Fokus liegt aber momentan auf der aktuellen Saison. Dann sehen wir weiter."

Gut möglich, dass sich Undav im Sommer zum teuersten Einkauf der Stuttgarter Vereinsgeschichte aufschwingt. Den Rekord hält noch Nicolás González, für den der VfB im Sommer 2018 rund elf Millionen Euro an die Argentinos Juniors überwiesen haben soll. Der 25-Jährige läuft mittlerweile für die AC Florenz in der Serie A auf.

Der VfB Stuttgart soll im Zuge der Leihe von Mahmoud Dahoud im Januar mit Brighton & Hove Albion über Undav gesprochen haben. "Verschiedene Modelle und Staffelungen" wurden hierbei diskutiert, so "Sport Bild".