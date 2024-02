FC Bayern ohne Chance? Alonso-Pläne durchgesickert

IMAGO/Thomas Pakusch

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Xabi Alonso von Bayer Leverkusen ist derzeit wohl einer der begehrtesten Trainer der Welt. Der FC Bayern, Real Madrid und der FC Liverpool sollen die Fühler ausgestreckt haben. Ein Verbleib beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zeichnet sich aber immer mehr ab.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist derzeit das wahrscheinlichste Szenario, dass Alonso auch in der kommenden Saison bei Bayer Leverkusen am Spielfeldrand steht.

Demnach plant der Spanier die kommende Spielzeit schon so intensiv, als wäre er dann noch Coach unterm Bayer-Kreuz.

Auch der angekündigte Rückzug von Jürgen Klopp beim FC Liverpool habe Alonsos Enthusiasmus keinesfalls gebremst.

Hinzu kommt, dass jeder Titel, den Alonso mit Leverkusen holt, die Chance auf einen Verbleib vergrößert. Bayer kann sowohl noch die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal und die Europa League gewinnen.

FC Bayern ohne Chance bei Alonso?

Der FC Bayern dagegen, so die "Sport Bild", spielt neben Leverkusen, dem FC Liverpool und Real Madrid nur die geringste Rolle in Alonsos Gedankenspielen.

Der deutsche Rekordmeister sei nicht so schillernd wie der spanische Topklub. Außerdem sei der Einfluss beim FC Bayern nicht so groß wie bei den Reds oder eben in Leverkusen.

Alonsos Vertrag bei Bayer ist noch bis 2026 datiert. Bei seinen Ex-Klubs FC Bayern, Real Madrid und FC Liverpool wurde der 42-Jährige in den vergangenen Monaten aber mehrfach als künftiger Coach ins Spiel gebrach.

Besonders heiß schien zuletzt die Spur nach England, wo Jürgen Klopp ankündigte, die Reds am Ende der Saison zu verlassen.

Der Leverkusener Sportchef Simon Rolfes machte zuletzt deutlich, dass er nicht mit einem Abschied des Trainers rechnet. "Sicher wird es in der Zukunft mal Veränderungen geben, dann muss man darauf reagieren. Aber das ist im Moment nicht unser Fokus, weil wir beim Trainer und bei vielen Spielern davon überzeugt sind, dass sie wissen, was sie am Verein haben", sagte er bei "transfermarkt.de".