Real-Star äußert sich zu Mbappé-Gerüchten

Die Zukunft von PSG-Star Kylian Mbappé ist auch in der Real-Kabine ein Thema

Der mögliche Wechsel von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid ist in der PSG-Kabine laut Ex-Bayern-Star Lucas Hernández kein Thema. In der Kabine der Königlichen sieht das ganz anders aus.

Der sich anbahnende Mega-Transfer von Kylian Mbappé zu Real Madrid ist nicht nur in Fan-Kreisen und den Medien ein Dauer-Thema, sondern auch innerhalb der Mannschaft des Champions-League-Rekordsiegers aus Spanien.

Nach dem 1:0-Sieg der Königlichen gegen RB Leipzig im Achtelfinal-Hinspiel wurde Aurélien Tchouaméni auf seinen Kollegen aus der französischen Nationalmannschaft angesprochen. Seine Antwort: "Kommt Mbappé zu Real Madrid? Er hat es mir nicht gesagt. Und selbst wenn er es getan hätte, würde ich es euch nicht verraten."

Real-Kabine redet über Mbappé

Dass der Name des PSG-Superstars regelmäßig auch intern bei den Königlichen fällt, wollte Tchouaméni aber nicht dementieren. "Ja, in der Kabine reden wir darüber, weil es ein wichtiges Thema ist. Hoffentlich wissen wir in den nächsten Wochen mehr", plauderte der Real-Star aus.

Ex-Bayern-Star Lucas Hernández hatte in der vergangenen Woche noch beteuert, ein möglicher Abschied Mbappés sei zumindest in der PSG-Kabine kein Thema. Die Pariser Mannschaft wolle den Stürmer damit "nicht nerven", hatte der Abwehrspieler gesagt.

Ob dies der Wahrheit entspricht, darf zumindest bezweifelt werden, schließlich ist die PSG-Zukunft eng mit der von Mbappé verknüpft.

Mbappé-Zukunft noch nicht entschieden

Wie genau diese Zukunft aussieht, ist immer noch nicht klar. Dem Vernehmen nach hat der 25-Jährige immer noch nicht entschieden, wo er seine Karriere fortsetzen will. Das zumindest behaupten zahlreiche seriöse Quellen. Und auch PSG-Boss Al-Khelaifi wiederholt Woche für Woche, dass in dem Poker noch nichts entschieden sei.

Von Klubseite aus herrscht in Madrid dagegen das große Schweigen. Der sonst so redselige Präsident Florentino Pérez äußert sich nicht zum Thema. Und auch Trainer Carlo Ancelotti bügelt Fragen nach Mbappé für gewöhnlich mit einem Satz weg. Geäußert hat sich Real lediglich vor einigen Wochen, als es hieß, der Klub habe eine Einigung mit Mbappé erzielt. In einer offiziellen Pressemitteilung dementierten die Madrilenen dies.