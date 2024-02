Die fragwürdigen Entscheidungen des Thomas Tuchel

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Thomas Tuchel steht mit dem FC Bayern unter Zugzwang

Thomas Tuchel muss sich nach der klaren 0:3-Niederlage des FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen unangenehmen Fragen stellen. Mit einigen seiner jüngsten Entscheidungen trägt der 50-Jährige selbst zu den kritischen Diskussionen bei. Eine kommentierende Analyse.

Eine titellose Saison des FC Bayern? Für viele (vor allem junge) Fußball-Fans kaum noch vorstellbar. Jedoch droht den erfolgsverwöhnten Münchnern in 2023/24 genau dieses Schicksal.

Im DFB-Pokal setzte es bereits in Runde zwei ein völlig überraschendes Aus gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken. Der Rückstand in der Bundesliga beträgt nach der 0:3-Pleite bei Bayer Leverkusen bereits fünf Zähler. In der Champions League hören die Topfavoriten auf die Namen Manchester City und Real Madrid.

Dabei sollte unter Trainer Tuchel zumindest in den nationalen Wettbewerben wieder die große Dominanz hergestellt werden. Stattdessen sieht sich der Nagelsmann-Nachfolger teils deutlicher Kritik gegenüber. sport.de benennt drei Faktoren, mit denen Tuchel selbst zu den Diskussionen beiträgt.

Taktik-Experiment geht schief

Fakt ist: Tuchel hat die Erfolgsformel beim FC Bayern nach rund elf Monaten im Amt noch nicht gefunden. Mit seiner taktischen Ausrichtung im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen überraschte der Übungsleiter viele Beobachter.

Dayot Upamecano, Eric Dier und Minjae Kim bildeten eine Dreierkette. Neuzugang Sacha Boey agierte als linker Schienenspieler. Noussair Mazraoui als Pendant auf der rechten Seite. Das Experiment scheiterte.

Defensiv präsentierte sich der FC Bayern gegen die starken Rheinländer in den entscheidenden Momenten anfällig, im Spiel nach vorne dagegen ideenlos. Bezeichnend: Der "kicker" verbuchte keine einzige Torchance für die Münchner - erst zum zweiten Mal seit der Erfassung der Kategorie ab der Saison 1989/90.

"Normalerweise gibt der FC Bayern das System vor, danach hat sich der Gegner zu richten. Ich kenne das nicht anders. Aber wenn du jetzt taktisch und personell so durchwürfelst, dann kannst die diese Verunsicherung spüren", kritisierte Ex-Profi Stefan Effenberg die Tuchel-Taktik in seiner "Sport1"-Kolumne.

Experten-Kollege Lothar Matthäus urteilte bei "Sky": "Tuchel ist All-in gegangen und hat sich verzockt. Man hatte den Eindruck, dass er es allen zeigen wollte und es hat leider nicht funktioniert."

"Stars mit Bayern-DNA" nur Ersatz

Tuchel sorgte jedoch nicht nur mit seiner taktischen Grundausrichtung für Gesprächsstoff. Dass in Leverkusen ausgerechnet "Ur-Bayer" Thomas Müller und Mittelfeld-Anker Joshua Kimmich lange von der Bank aus zusehen mussten, war ein klarer Fingerzeig.

Van Gaals Grundgesetz "Müller spielt immer" gilt an der Säbener Straße schon länger nicht mehr. Kimmich hat laut eigener Aussage nach seiner Schulterverletzung "alles dafür getan, dass ich schnell zurückkomme, dass ich gesund zurückkomme, um heute von Anfang an zu spielen". Am Ende bildeten Leon Goretzka und Youngster Aleksandar Pavlovic das Duo im zentralen Mittelfeld.

Das Topspiel sei eben "noch nicht der Moment, das allerletzte Risiko zu gehen, weil die beiden andern Sechser sehr gute Form hatten", begründete Tuchel.

Matthäus zeigte sich "sehr überrascht, dass die Bayern im Spiel der Spiele ausgerechnet auf die Stars mit Bayern-DNA verzichtet haben". "Ich an Tuchels Stelle hätte vor allem in Leverkusen auf de Ligt, Kimmich und Müller gesetzt", stellte der Weltmeister von 1990 klar.

De Ligt, der im Saisonverlauf immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, musste in Leverkusen über die vollen 90 Minuten zuschauen.

Müller wird überdeutlich - Tuchel nicht

"Wir werden bereit sein, Leverkusen abzufordern und fahren nach Leverkusen, um zu gewinnen", hatte Tuchel vor dem Bundesliga-Gipfel unmissverständlich zu Protokoll gegeben.

Während Müller nach dem 0:3 bei "Sky" bemerkenswert selbstkritisch über die Mannschaftsleistung sprach ("Da fehlen mir – jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren – teilweise die Eier und diese Freiheit"), sparte sich Tuchel die große Generaldebatte.

"Das 0:3 hat sich für mich nicht wie ein 0:3 angefühlt", sagte Tuchel nach der Partie gegenüber "Sky". Seinem Team habe zwar "vorne die Durchschlagskraft gefehlt", das Ergebnis sei aber für sein Gefühl zu hoch gewesen, so der 50-Jährige.

Es sei "wichtig, nicht komplett in Schutt und Asche zu gehen", erklärte sich Tuchel am Dienstag und beteuerte: "Wir sind sehr selbstkritisch, trotzdem dürfen wir uns erlauben, selbstbewusst zu spielen. Es gilt, wieder bereit zu sein und eine Reaktion zu zeigen."

Diese soll nun im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Liveticker) bei Lazio erfolgen. Bei einem erneuten Titel-Rückschlag würden hingegen ungemütliche Tage an der Säbener Straße drohen.

Jannik Kube