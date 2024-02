Wildes Gerücht: Tuchel bei Top-Klub angeboten

IMAGO/Blatterspiel

Thomas Tuchel hat es derzeit beim FC Bayern schwer

Mitten hinein in die aktuell schwierige Lage beim FC Bayern streut eine spanische Zeitung Gerüchte über Cheftrainer Thomas Tuchel. Dieser soll sich über Mittelsmänner angeblich einem Top-Klub aus LaLiga angeboten haben.

Thomas Tuchel hat es beim FC Bayern dieser Tage nicht leicht. Nach der deutlichen Niederlage in Leverkusen (2:3) und dem damit zusammenhängenden Rückschlag im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga hängt bei den Münchnern der Haussegen schief.

Unter anderem musste Tuchel massive Kritik an der taktischen Ausrichtung des deutschen Rekordmeisters beim Gastspiel bei der Werkself einstecken, auch die jüngsten Personalentscheidungen des 50-Jährigen, der in gut einem Monat sein einjähriges Dienstjubiläum beim FCB feiern könnte, werden angezweifelt.

Die "Sport Bild" berichtet am Mittwoch sogar, dass aus dem derzeitigen Mannschaftsrat des FC Bayern nur noch ein einziger Spieler voll hinter Tuchel steht. So soll Manuel Neuer "der letzte große Tuchel-Befürworter" sein, heißt es. Hat der Coach also überhaupt noch Lust auf seine Aufgabe in München, wo er auf dem Papier noch bis Sommer 2025 gebunden ist?

Laut der spanischen Sport-Zeitung "Mundo Deportivo" sondiert Tuchel derzeit den Markt und schaut sich nach Alternativen um.

Demnach wurde Tuchel von seiner Entourage beim FC Barcelona angeboten. Tuchels Umfeld sieht aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit - wie den Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea - gute Chancen darauf, dass der Deutsche ab dem Sommer auf Xavi folgen könnte, der kürzlich seinen Rücktritt nach der Saison bekanntgegeben hat.

Tuchel-Zukunft beim FC Bayern offen

Barcelona soll laut einem Bericht der spanischen "Sport" zuletzt auch schon selbst auf Tuchel aufmerksam geworden sein. Der 50-Jährige sei "eine "Option, die sich großer Beliebtheit erfreut", hieß es dort mit Blick auf Tuchel als möglichen Xavi-Nachfolger. Sollte das Paket passen, könnte der deutsche Trainer Barca in Betracht ziehen, glaubt man.

Tuchel selbst hatte zu Beginn des Jahres bei einem Fanclub-Besuch für Aufsehen gesorgt. Dort hatte er unter anderem gesagt, dass ihn "das Ausland auf jeden Fall noch mal reizen" würde und "Spanien eine außergewöhnliche Liga" habe. Dies wurde unter anderem von TV-Experte Dietmar Hamann (fälschlich) als Flirt Tuchels mit LaLiga und vor allem mit dem bald vakanten Posten beim FC Barcelona interpretiert. Später musste Hamann zurückrudern.

Wie es mit Tuchel in München weitergeht, ist jedoch weiter unklar. "Sky" berichtete zuletzt, dass die Bayern-Verantwortlichen die Saison mit Tuchel zu Ende bringen wollen. Ob es über den Sommer hinaus weitergeht, sei allerdings noch offen. Vielleicht wird ein Wechsel zu Barca also am Ende doch Realität.