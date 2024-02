Magath zählt Tuchels Fehler bei Bayern auf

IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Felix Magath hat über den FC Bayern gesprochen

Felix Magath trainierte in der Vergangenheit bereits selbst den FC Bayern, nun hat der ehemalige Münchner Coach über den aktuell strauchelnden Cheftrainer Thomas Tuchel gesprochen, dessen Fehler aufgezählt und zudem erklärt, warum andere Trainer besser beim deutschen Fußball-Rekordmeister klarkommen.

Zweimal führt er den FC Bayern zur Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga, zweimal holte er den DFB-Pokal mit den Münchnern: Felix Magath kennt sich beim deutschen Serienmeister aus. Daher weiß der 70-Jährige auch, warum es derzeit nicht wirklich rund läuft beim Tabellenzweiten.

"Thomas Tuchel war bislang nicht in der Lage, die Mannschaft so hinzubekommen, dass sie ein Spiel dominiert und kontrolliert. In Leverkusen war es am Samstag beispielsweise so, dass der FC Bayern sich offensiv nicht durchsetzen und defensiv nicht die Kontrolle halten konnte. Die Auftritte waren nicht souverän", legte Magath bei "Sky" den Finger in die Wunde des Cheftrainers, der sich zuletzt aufgrund verschiedener taktischer und personeller Entscheidungen Kritik ausgesetzt sah.

"Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass Fußball nicht wie ein Schachspiel betrachtet werden kann. Diese Tendenz halte ich für falsch. Ich glaube nicht, dass man ein Spiel nur mit Theorie an der Taktiktafel gewinnt", teilte Magath weiter aus. Tuchel hätte die Profis vielmehr "so lenken [müssen], dass sie in der Lage sind, das Richtige zu entscheiden."

Als Problem nannte der erfahrene Coach, dass Tuchel keine Hierarchie in der Mannschaft etabliert habe. "Dann muss man sich nicht wundern, wenn es nicht rund läuft", so das bittere Fazit des 70-Jährigen. Tuchel und der FC Bayern, "das passt aus irgendwelchen Gründen nicht zusammen", setzte Magath fort.

Magath: Diese Trainer kommen beim FC Bayern besser zurecht

Möglicherweise liege das daran, dass Tuchel zu viel den Spielern verlange und zu wenig als Moderator tätig werde, vermutete Magath. "Wenn Weltklasse-Spieler von einem Trainer in ein taktisches Korsett gezwungen werden, kann es schwierig werden. Topmannschaften wie der FC Bayern muss man eher moderieren statt trainieren", empfahl der Routinier seinem Kollegen eine neue Herangehensweise.

"Als ich 2004 zum FC Bayern kam, habe ich nicht versucht, Oliver Kahn und Michael Ballack vorzuschreiben, wie sie zu spielen haben", erinnerte sich der zweimalige Meistercoach an seine damalige Zeit.

Magath weiter: "Beim FC Bayern geht es nicht primär darum, Spieler zu entwickeln, sondern das Zusammenspiel des Teams zu perfektionieren." Das könnten andere Trainer wirkungsvoller.

Als Beispiele zählte Magath Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Hansi Flick auf. Sein Fazit: "Die kommen in solchen Vereinen besser zurecht."