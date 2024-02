"Hiobsbotschaft": Bayern-Star fehlt länger als gedacht

IMAGO

Alphonso Davies (M.) kann für den FC Bayern derzeit nicht auflaufen

Thomas Tuchel hat in der laufenden Saison beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Bei einem Abwehrstar dauert der Heilungsprozess länger als zunächst angenommen.

Es ist die nächste "Hiobsbotschaft", die Cheftrainer Thomas Tuchel am Dienstagabend auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel bei Lazio Rom (ab 21:00 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) verkünden musste: Linksverteidiger Alphonso Davies hat es nicht rechtzeitig in den Kader für das Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse geschafft. Tuchel konnte und wollte gar zur weiteren Ausfallzeit keine Angaben machen.

Der 23-Jährige hatte sich nach einem Leistungstief zu Jahresbeginn wieder den Status des unumstrittenen Stammspielers auf der linken Abwehrseite erkämpft. Gegen den FC Augsburg (3:2) belohnte er sich zuletzt mit seinem ersten Saisontor.

Eine Woche später allerdings, beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach, zog er sich in der Schlussphase eine Innenbandzerrung im Knie zu. Das Topspiel gegen Bayer Leverkusen (0:3) verpasste Davies somit.

Rückkehr erst zum Topspiel des FC Bayern gegen Leipzig?

Tuchel erklärte: "Da hatten wir ursprünglich mal gedacht, dass es für Rom reicht und er ist nicht im Kader." Die Genesung dauere "ein bisschen länger" als man eigentlich angenommen hatte. Der 50-Jährige wolle "vorsichtig" sein.

Womöglich kommt für den Kanadier auch Auswärtsspiel in der Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) beim VfL Bochum noch zu früh. "Bild" hatte eingeschätzt, dass sich die Ausfallzeit insgesamt auf zwei bis drei Wochen belaufen könnte. Womöglich kehrt Alphonso Davies somit erst eine Woche später zurück, wenn das Topspiel gegen den amtierenden Pokalsieger RB Leipzig (24.02., 18:30 Uhr) ansteht.

Noch länger dauern wird die Genesung von Flügelstürmer Kingsley Coman, der wegen seines Innenbandrisses "noch immer mit einer Schiene unterwegs" sei. Serge Gnabry kehrt nach überstandener Muskelverletzung erst langsam zurück ins Training, bei Konrad Laimer (Wadenverletzung) "geht es hoffentlich ein bisschen schneller als gedacht".