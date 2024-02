Medien: Guirassy "geehrt" von Bayern-Interesse

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist der Toptorschütze beim VfB Stuttgart

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Mittelstürmer soll nicht abgeneigt sein, doch es gibt einen Haken.

VfB Stuttgarts Toptorjäger Serhou Guirassy kann sich einen Wechsel zum FC Bayern im Sommer durchaus vorstellen. Das hat "Bild" aus dem engsten Umfeld des Angreifers erfahren. Er fühle sich "geehrt", dass der deutsche Rekordmeister Interesse bekundet.

Laut "Sport Bild" haben die Münchner inzwischen intern den Entschluss gefasst, in den kommenden Wochen einen Vorstoß zu wagen und Gespräche einzuläuten. Guirassy kann die Schwaben Medienberichten zufolge aufgrund einer vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Die Summe soll bei 20 Millionen Euro liegen, der VfB Stuttgart soll vom Vorhaben des FC Bayern bereits Bescheid wissen, heißt es im Sportblatt.

Premier League statt FC Bayern für Serhou Guirassy?

Gleichwohl besteht beim 27 Jahre alten Stürmer laut "Bild" offenbar noch ein Restzweifel. Guirassy will durch einen möglichen Bayern-Transfer seinen Stammspieler-Status keineswegs abgeben. Im in München dominierenden 4-3-2-1-System wäre aber auch in der kommenden Saison Harry Kane gesetzt. Serhou Guirassy wäre somit wohl nur ein hochkarätiger Ersatzmann, es sei denn der FC Bayern stellt auf eine Aufstellung mit Doppelspitze um.

Unterdessen haben längst andere internationale Topklubs ihr Interesse am Guineer bekundet. Dem Bericht zufolge träumt Guirassy weiterhin von einem Wechsel in die Premier League, zuletzt wurde er mit einem Transfer zum englischen Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht.

Beim VfB Stuttgart hat Serhou Guirassy im vergangenen Sommer nach dem Ende seiner einjährigen Leihe einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Für die Schwaben konnte er in 37 Bundesliga-Partien bislang beeindruckende 28 Tore erzielen. In der laufenden Spielzeit traf er 17 Mal in 15 Liga-Spielen.